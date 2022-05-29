Самые красивые образы звезд в Каннах, посвященные Украине – смотрите фото

Мила Йовович, Шэрон Стоун, Тильда Суинтон и другие знаменитости выбирают самые модные цвета 2022 года – сине-желтые ,чтобы таким образом поддержать украинцев

Модные образы знаменитостей на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в Каннах завершился 75-й международный кинофестиваль. Гран-при в этом году получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали". Наши же взгляды были прикованы к красной дорожке и образам знаменитостей, которые напоминали всеми миру о войне в Украине, которую начала три месяца назад РФ.

Чтобы поддержать украинцев в борьбе за свободу и независимость, звезды выбирали образы в сине-желтых цветах флага Украины.

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Собрали 10 самых эффектных нарядов гостей Каннского кинофестиваля, которые посвящены нашей родной стране.

Так, голливудская звезда Тильда Суинтон на пресс-конференции картины "Три тысячи лет назад", в которой она сыграла главную роль, появилась в голубом платье-рубашке Alaïa и с желтым клатчем Loewe. А ее коллега Шэрон Стоун получила гуманитарную награду Better World Fund 2022 в шелковой синей блузе, лаконичном синем костюме и атласных туфлях такого же цвета, а затем, позируя фотографам, раскрыла пиджак, чтобы показать яркую желтую подкладку.

Тильда Суинтон в Каннах / Фото: Getty Images

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Шэрон Стоун в Каннах / Фото: British Vogue

Одним из наших любимых стал парный образ Милы Йовович и ее дочери Эвер.

Мне посчастливилось надеть для гала-вечера amFAR платье от моей соотечественницы-украинки, создательницы невероятного бренда Lever Couture! Вместе мы с дочерью Эвер Андерсон показали оттенки украинского флага на красной дорожке! – написала Мила в своем Instagram.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Фото: Getty Images

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Украинская супермодель Алина Байкова покорила гостей Канн сногсшибательным образом. Девушка появилась на красной дорожке кинофестиваля в платье от ливанского бренда Azzi & Osta. Наряд цвета фуксии Алина дополнила значком и маленьким флагом Украины, с которым элегантно позировала перед фотографами.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также парные образы в поддержку Украины подобрали две румынские актрисы Мара Бугарин и Мара Викол. Девушки вышли на фотокол фильма "Метроном" в самых трендовых цветах 2022 года – желтом и синем.

Мара Бугарин и Мара Викол / Фото: vogue.ua

На премьеру фильма "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, главную роль в котором сыграла Соломия Кириллова, актриса надела платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Наряд специально пошили для Каннского кинофестиваля в двух цветах – нюдовом и нежно-голубом.

Соломия Кирилова во Frolov / Фото: vogue.ua

Сразу три лидера мнений появились в одежде от украинского дизайнера Оксаны Караванской в Каннах. Обладательница титула "Мисс Украина – 2002" Мария Чаплин выбрала два платья для красной дорожки кинофестиваля. Журналистка из Литвы Грета Серпаките блистала в нежно-желтом с голубой шлейкой платье от украинского бренда. Не обошлось и без любимца миллионов – кот Степан примерил бабочку в цветах флага Украины, которую пошила для него Каравснкая.

Мария Чаплин в Oksana Karavanska

Мария Чаплин в Oksana Karavanska / Фото: instagram.com/oksanakaravanska/

Грета Серпаките в Oksana Karavanska / Фото: instagram.com/oksanakaravanska/

Кот Степан и Хаби Лейм / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Смотрите еще больше модных выходов знаменитостей в Каннах в сине-желтых цветах на сайте Vogue.ua.

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