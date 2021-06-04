Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Британию – СМИ

После всех интервью герцоги Сассекские собираются встретиться с королевской семье. Визит пары будет приурочен к 70-летнему юбилею правления королевы

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Британией. Букингемский дворец уже начал подготовку к празднованию юбилея. На сайте уже даже опубликовали план, как будет проходить торжество. В июне 2022 года в Лондоне пройдет парад, уличные гуляния, а также концерт в Букингемском дворце. Кроме того, всех британцев ожидают четырехдневные выходные. Приехать в Лондон на платиновый юбилей планируют Меган Маркл и принц Гарри, которые совсем скоро станут родителями во второй раз. Об этом сообщает Daily Record.

Однако, по мнению инсайдеров, присутствие герцогов Сассексих на юбилее будет неудобным для королевской семьи.

"Планы герцогов Сассекских вызовут новую головную боль у королевской семьи. Где они остановятся, если приедут? Какие мероприятия смогут посетить? Их можно будет пригласить на балкон Букингемского дворца во время парада?" – сказал инсайдер.

Королевская семья / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

А по информации издания PageSix, королевская семья будет с нетерпением ждать встречи с новой дочкой Меган Маркл и принца Гарри, которая должна родиться со дня на день.

"Конечно, приглашены, это семейное мероприятие!" — сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри планирует приехать в июле на открытие памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

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Меган Маркл и принц Гарри хотят лишить титулов / Фото: Getty Images

Отмечается, что принцы Гарри и Уильям вместе утвердили окончательный проект памятника мамы. Открытие запланировано на 1 июля.

Недавно появилась информация, что Кейт Миддлтон, несмотря на скандальное интервью, готова пойти на примирение с Меган Маркл ради детей.

Кейт дружит со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы сын герцогов Сассекских общался с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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