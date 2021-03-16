Принц Гарри после скандального интервью собирается приехать в Лондон

Поездка запланирована на лето

О приезде принца Гарри в Лондон говорят уже не первый месяц. Даже после резонансного интервью внук Елизаветы II не собирается менять планы.

Как пишет Vanity Fair, принц Гарри планирует приехать в июле на открытие памятника принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.

Также принц Гарри возобновил общение с принцем Уильямом, правда, пока только по переписке. Как отмечает источник, приближенный к герцогу Кембриджскому, что принц Уильям приветствует приезд Гарри в Лондон.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Но вот воссоединения перед камерами не стоит ждать.

"Уильям и Гарри настолько далеко друг от друга, насколько это возможно – эмоционально и физически. Их отношения натянуты. Уильям злится на Гарри после интервью Опры… Потребуется много работы, чтобы все исправить", – рассказал источник.

Ранее Мишель Обама высказалась о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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