MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети: "Отправим ее в русский мир"

MARUV вернется в Украину, чтобы выступить в Одессе и Мариуполе: соцсети негодуют / Фото: instagram.com/maruvofficial
MARUV снова оказалась в центре скандала. Украинская певица, которая строит карьеру в России, снимается в российских шоу и ездит с концертами по российским городам, а недавно записала песню с Филипом Киркоровым, планирует выступить этим летом в Украине.
Концерт MARUV анонсирован в Одессе (20 июня в Ibiza), также она может приехать в Мариуполь на фестиваль MRPL City (6-8 августа) .
Напомним, что во время участия MARUV в Нацотборе на "Евровидение" в 2019 году на певицу обрушился шквал критики из-за того, что она выступает в РФ.
Ее комментарий тогда был таким: "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то – музыку. Это мой способ нести мир".
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В том же 2019-м артистка снова попала в скандальную ситуацию, когда на вопрос журналиста о принадлежности Крыма MARUV просто развернулась и ушла.
"И это как раз тот случай, когда отсутствие ответа говорит лучше любых слов", – указывает Сергей Стерненко в своем видео о Марув, опубликованном в его YouTube-канале.
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В комментариях под роликом пользователи высказались весьма нелестно о певице и о том, что она возвращается в Украину зарабатывать деньги:
- "Анна Борисовна – обычная потаскуха, а потаскухам свойственно торговать собой, пока еще молодые и в форме".
- "У этой есть украинский паспорт, а два слова по-украински не свяжет".
- "Пусть остается там, в стране-агрессоре, а не прется сюда, в ненавистную ей Украину, зарабатывать бабло".
- "Что в Украину переться? Сидела бы в новом доме, там ее творчество более актуально".
- "Эта продажная шобла пусть остается там".
Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:
Напомним, что ранее скандальная MARUV похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".