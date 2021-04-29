Магнитные бури в мае 2021 года: конец весны будет штормить

Самая мощная магнитная ожидается в середине мая-2021. Весь месяц будет неспокойным.

Еще не успели еще отбушевать магнитные бури апреля-2021, как грядет май со своими проблемными днями. Итак, в конце весны Солнце не даст покоя, продолжая периодически атаковать Землю. Серьезных магнитных бурь в мае ожидается целых три, причем, очень сильных.

В какие дни в мае 2021 года будут опасные магнитные бури и всплески солнечной активности? Какая геомагнитная обстановка ожидается на майские праздники, Пасху, 9 мая, Радоницу, День семьи и другие даты? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на май-2021 в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца, многие метеозависимые люди смогут хоть немного защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на май 2021 года

Незначительные магнитные колебания в мае возможны 1, 2, 3, 4, 11, 12, 17, 21, 30, 31 числа.

Мощные магнитные бури в мае ожидаются в период с 13-го по 16-е числа, затем 20 и 29 числа.

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При этом Солнце максимально проявит себя 13 и 14 мая, когда магнитные бури по своей силе достигнут уровня G2.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2021 года: благоприятные и опасные дни.