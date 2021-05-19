Лунный календарь стрижек на июнь-2021: когда можно стричься

Оптимальные дни, когда можно стричь волосы в июне 2021 года по лунному календарю

Лунный календарь стрижек июнь / Фото: Unsplash

В какие дни можно стричь волосы в июне-2021 по лунному календарю? А когда лучше не проводить манипуляций с волосами, чтобы ваша прическа радовала вас, не вызывала никаких проблем, а шевелюра была здоровой и сияющей? Читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в июне 2021 года и планируйте летние перемены в своем имидже.

А пока не закончился май, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить интересные идеи подарков для родных и близких людей в праздники весны.

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Лунный календарь на июнь-2021: когда стричь волосы

1 июня – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

2 июня – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

3 июня – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

4 июня – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

5 июня – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

6 июня – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

7 июня – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

8 июня – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

9 июня – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

10 июня – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

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11 июня – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

12 июня – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

13 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

14 июня – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

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Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

15 июня – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

16 июня – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

17 июня – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

18 июня – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

19 июня – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

20 июня – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

21 июня – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

22 июня – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

23 июня – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

24 июня – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

25 июня – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

26 июня – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

27 июня – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

28 июня – 18 лунный день. Стрижка в этот день вам не помешает, зато настроение улучшится от смены имиджа.

29 июня – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

30 июня – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

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