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Не выпрямляются: 6 причин, по которым вы не можете добиться эффекта прямых и гладких волос дома

Сегодня, 11:00

Проводим работу над ошибками

Ни к чему идти в салон, чтобы сделать волосы зеркально-гладкими. Эта задача выполнима и в домашних условиях. Главное — соблюдать правила и помнить о парочке бьюти-хитростей. Мы собрали популярные причины, которые мешают выпрямлению волос, и разобрались, как же их избежать.

Причина №1. У вас неправильный шампунь

Начинайте подготовку к идеальной укладке уже на этапе очищения. Разглаживающий шампунь не меняет структуру волос, поэтому в одиночку не сделает их безупречно прямыми. Но зато локоны станут послушными, перестанут пушиться и будут дольше держать форму.

Шампунь
Шампунь "Выпрямляющий Уход" для непослушных и вьющихся волос Glattungs Shampoo C:EHKO КERATIN

Можно воспользоваться шампунем "выпрямляющий уход" для непослушных и вьющихся волос Glattungs Shampoo C:EHKO КERATIN, чтобы дополнительно защитить волосы от негативного влияния окружающей среды и придать красивый блеск.

Причина №2. Вы игнорируете средства с кератином

Кератин — натуральный белок, который есть в составе волосяного стержня. Средства на основе этого компонента подходят всем типам волос, решают проблемы хрупкости, сухости и истончения. К тому же, незаменимы при выпрямлении локонов.

Спрей
Спрей "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Spray BE KEEN ON HAIR

Если мечтаете о гладких волосах, в вашем арсенале должен быть как минимум один бьюти-продукт с кератином. Достойный вариант — спрей "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Spray от BE KEEN ON HAIR. Результат виден уже после первого применения.

Причина №3. Вы допускаете ошибку в нанесении кондиционера

Сложно добиться идеальной гладкости, нанося средства для волос хаотично. Делайте это плавными движениями сверху вниз, а если нужно — используйте щетку.

Кондиционер
Кондиционер "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Conditioner BE KEEN ON HAIR

Например, распределите кондиционер "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Conditioner BE KEEN ON HAIR по мокрым прядям, затем плавно расчешите волосы сначала пальцами, затем и щеткой. Спустя пару минут голову можно аккуратно ополоснуть водой.

Причина №4. Вы сушите волосы полотенцем

Растирать влажные волосы полотенцем в принципе не очень полезно — они становятся ломкими. Но также это препятствует выпрямлению локонов. Взбивая их таким образом, вы только усиливаете естественный завиток. Лучше аккуратно протрите голову плавными вытягивающими движениями.

Восстанавливающий двухфазный спрей-разглаживание с черной икрой от NUA PRO
Восстанавливающий двухфазный спрей-разглаживание с черной икрой от NUA PRO

Затем нанесите восстанавливающий двухфазный спрей-разглаживание с черной икрой от NUA PRO: он укрепит волосы, обеспечит защиту по всей длине и легкое расчесывание. После чего приступайте к сушке феном. Наклоните голову вниз, потоки горячего воздуха тоже направьте к полу.

Причина №5. Вы неправильно расчесываете волосы

Расчесывать волосы нужно, пока они еще немного влажные, но уже не мокрые. Лучше всего подойдет деревянная расческа с широкими зубьями. Она меньше травмирует волосы и эффективнее их разглаживает.

Бальзам для выпрямления волос Smoothing Balm BE KEEN ON HAIR
Бальзам для выпрямления волос Smoothing Balm BE KEEN ON HAIR

Особенно, если предварительно воспользоваться бальзамом для выпрямления волос Smoothing Balm от BE KEEN ON HAIR. Он делает волосы эластичными и предотвращает спутывание. То, что нужно!

Причина №6. Вы сжигаете волосы утюжком

Шипение или пар от утюжка — тревожный знак. Только при салонном выпрямлении допустима температура в 450 градусов. Максимум в домашних условиях — 300-350 градусов. Иначе волосы будут выглядеть сухими и безжизненными, а вскоре начнут сечься.

Мультиспрей 10в1 Multiaction Spray от ING PROFESSIONAL
Мультиспрей 10в1 Multiaction Spray от ING PROFESSIONAL

Но даже при оптимальной температуре важна термозащита. Мультиспрей 10в1 с протеинами зерна и питательными маслами от ING PROFESSIONAL не только подарит волосам фантастический вид, но и сделает горячую укладку щадящей.

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