Не выпрямляются: 6 причин, по которым вы не можете добиться эффекта прямых и гладких волос дома
Проводим работу над ошибками
Ни к чему идти в салон, чтобы сделать волосы зеркально-гладкими. Эта задача выполнима и в домашних условиях. Главное — соблюдать правила и помнить о парочке бьюти-хитростей. Мы собрали популярные причины, которые мешают выпрямлению волос, и разобрались, как же их избежать.
Причина №1. У вас неправильный шампунь
Начинайте подготовку к идеальной укладке уже на этапе очищения. Разглаживающий шампунь не меняет структуру волос, поэтому в одиночку не сделает их безупречно прямыми. Но зато локоны станут послушными, перестанут пушиться и будут дольше держать форму.
Можно воспользоваться шампунем "выпрямляющий уход" для непослушных и вьющихся волос Glattungs Shampoo C:EHKO КERATIN, чтобы дополнительно защитить волосы от негативного влияния окружающей среды и придать красивый блеск.
Причина №2. Вы игнорируете средства с кератином
Кератин — натуральный белок, который есть в составе волосяного стержня. Средства на основе этого компонента подходят всем типам волос, решают проблемы хрупкости, сухости и истончения. К тому же, незаменимы при выпрямлении локонов.
Если мечтаете о гладких волосах, в вашем арсенале должен быть как минимум один бьюти-продукт с кератином. Достойный вариант — спрей "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Spray от BE KEEN ON HAIR. Результат виден уже после первого применения.
Причина №3. Вы допускаете ошибку в нанесении кондиционера
Сложно добиться идеальной гладкости, нанося средства для волос хаотично. Делайте это плавными движениями сверху вниз, а если нужно — используйте щетку.
Например, распределите кондиционер "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Conditioner BE KEEN ON HAIR по мокрым прядям, затем плавно расчешите волосы сначала пальцами, затем и щеткой. Спустя пару минут голову можно аккуратно ополоснуть водой.
Причина №4. Вы сушите волосы полотенцем
Растирать влажные волосы полотенцем в принципе не очень полезно — они становятся ломкими. Но также это препятствует выпрямлению локонов. Взбивая их таким образом, вы только усиливаете естественный завиток. Лучше аккуратно протрите голову плавными вытягивающими движениями.
Затем нанесите восстанавливающий двухфазный спрей-разглаживание с черной икрой от NUA PRO: он укрепит волосы, обеспечит защиту по всей длине и легкое расчесывание. После чего приступайте к сушке феном. Наклоните голову вниз, потоки горячего воздуха тоже направьте к полу.
Причина №5. Вы неправильно расчесываете волосы
Расчесывать волосы нужно, пока они еще немного влажные, но уже не мокрые. Лучше всего подойдет деревянная расческа с широкими зубьями. Она меньше травмирует волосы и эффективнее их разглаживает.
Особенно, если предварительно воспользоваться бальзамом для выпрямления волос Smoothing Balm от BE KEEN ON HAIR. Он делает волосы эластичными и предотвращает спутывание. То, что нужно!
Причина №6. Вы сжигаете волосы утюжком
Шипение или пар от утюжка — тревожный знак. Только при салонном выпрямлении допустима температура в 450 градусов. Максимум в домашних условиях — 300-350 градусов. Иначе волосы будут выглядеть сухими и безжизненными, а вскоре начнут сечься.
Но даже при оптимальной температуре важна термозащита. Мультиспрей 10в1 с протеинами зерна и питательными маслами от ING PROFESSIONAL не только подарит волосам фантастический вид, но и сделает горячую укладку щадящей.
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