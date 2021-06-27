Лунный календарь на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

Согласно лунному календарю, неделя на стыке летних месяцев пройдет активно и бурно. Во вторник и субботу важно проявить осторожность в поступках и планах

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец июня – начало июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также о характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 28 июня – 4 июля 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

28 июня, понедельник, – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

29 июня, вторник, – 19-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

30 июня, среда, – 20-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

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1 июля, четверг, – 21-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, склонность к риску.

2 июля, пятница, – 22-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть в 0:11. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

3 июля, суббота, – 23-й лунный день.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый, агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

4 июля, воскресенье – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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