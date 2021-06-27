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Лунный календарь на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

27 июня, 14:58

Ольга Козачок

Согласно лунному календарю, неделя на стыке летних месяцев пройдет активно и бурно. Во вторник и субботу важно проявить осторожность в поступках и планах

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец июня – начало июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также о характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 28 июня – 4 июля 2021 года.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Лунный календарь по дням на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

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Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, склонность к риску.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть в 0:11. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый, агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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