Лучшие поздравления с Пасхой-2021: короткие стихи, пожелания и смс

Поздравьте родных, друзей и коллег с Пасхой: лаконичные стихи в праздник

Лучшие поздравления с Пасхой / Фото: Unsplash

В самый великий церковный праздник Воскресения Христова, который настал сегодня, 2 мая, не забудьте поздравить всех своих друзей, подруг, коллег и просто знакомых людей.

Life Сегодня собрали для вас короткие, лаконичные и немногословные поздравления с Пасхой в стихах и смс, а также эффектные тематические открытки и картинки.

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Искренние поздравления с Пасхой

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Счастливой Пасхи искренне желаем,

Христос воскрес – вот главные слова!

Пускай Господь от бед уберегает

И наградит за добрые дела!

Пасха / Фото: bonnycards

Поздравления с Пасхой: красивые стихи

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Я вам желаю в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Легка и благодатна доля,

И справедлива Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

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Пасха-2021: добрые пожелания

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Тебя с великим днем Пасхальным

Я поздравляю от души!

Желаю меньше дней печальных,

Побольше счастья и любви!

Пасха / Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с праздником Пасхи

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Сегодня светит солнце ярко,

Колокола звенят с небес,

Любви, добра, большого счастья

И радости – Христос воскрес!

Поздравления с Пасхальным Светлым Воскресеньем

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Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью Вас благословляет!

Пасха / Фото: bonnycards

С Пасхой: эффектные пожелания

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С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

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