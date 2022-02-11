Вот так курьез: смотрите фото фитнес-модели, которая проводит в спортзале по 8 часов на день

Снимки Ракки Джованни взорвали Instagram / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Утренняя подборка смешных картинок и позитивных новостей спешит к вам, потому что пятница должна начинаться с позитива, ведь это, без преувеличения, самый любимый день в неделе для большинства людей. Сегодня поговорим о новой звезде Instagram — Ракки Джованни, которая заряжает на здоровый образ жизни и мотивирует на занятия спортом. Или нет. Ну, это смотря, кому что нравится.

Сегодня модно быть здоровым, не иметь вредных привычек и проводить все свободное время в спортзале. И если вы не делаете хотя бы один из этих пунктов, значит, вы не в тренде. Поэтому фитоняшек в Сети развелось очень много, а диетологов и нутрициологов еще больше. Но наша героиня совсем не такая.

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Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Ее зовут Ракки Джованни, а на ее страницу в Instagram уже подписано 647 тыс. человек. Девушка позиционирует себя как суперчеловек, сильная мама и просто здоровая личность. Но далеко не всем по душе такие старание девушки в борьбе за совершенное тело.

Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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Еще больше фото Ракки Джованни смотрите в галерее. Ну и всем спортивных выходных!

Новая звезда Instagram – спортсменка Ракки Джованни / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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