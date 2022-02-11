Ось так курйоз: дивіться фото фітнес-моделі, яка проводить у спортзалі по 8 годин на день

Знімки Раккі Джованні підірвали Instagram / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Ранкова добірка смішних картинок і позитивних новин поспішає до вас, тому що п'ятниця має починатися з позитиву, адже це, без перебільшення, найулюбленіший день тижня для більшості людей. Сьогодні поговоримо про нову зірку Instagram — Раккі Джованні, яка заряджає на здоровий спосіб життя та мотивує на заняття спортом. Чи ні. Ну це дивлячись, кому що подобається.

Сьогодні модно бути здоровим, не мати шкідливих звичок та проводити весь вільний час у спортзалі. І якщо ви не робите хоча б один із цих пунктів, значить, ви не в тренді. Тому фітоняшок у Мережі розвелося дуже багато, а дієтологів та нутріціологів ще більше. Але наша героїня зовсім не така.

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Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Її звуть Раккі Джованні, а на її сторінку в Instagram вже підписано 647 тисяч людей. Дівчина позиціонує себе як суперлюдина, сильна мама та просто здорова особистість. Але далеко не всім до вподоби такі старання дівчини у боротьбі за досконале тіло.

Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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Ще більше фото Раккі Джованні дивіться у галереї. Ну і всім спортивним вихідним!

Нова зірка Instagram – спортсменка Раккі Джованні / Фото: instagram.com/rahkigiovanni/

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