"Крепвиль" или "Молочная девочка" – рецепт нежного блинного торта из Франции

Блинный торт "Крепвиль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/
У этого торта французские корни. И если история с печеньем "Финансье" понятна, его придумали для местных финансистов еще в 19-ом веке, то о том, кто впервые приготовил "Крепвиль", неизвестно. "Креп" – тонкие блинчики, так можно объяснить его название. А "Молочная девочка", второе имя десерта, вероятно, потому, что крем для него готовится на основе сливок или молока. Украшать "Крепвиль" можно по-разному. Любите шоколадные десерты – добавьте какао, больше по душе ягодные – берите ягоды или фрукты. Обязательно приготовьте этот торт, не пожалеете. Если планируете пикник, то важно знать, где закупить продукты по приятным ценам – подробности читайте в этом материале.
Торт "Крепвиль": пошаговый рецепт
Ингредиенты для блинов
- Пшеничная мука, холодная вода – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 30 г
- Какао – 4 ст. л.
- Соль на кончике ножа
Для крема
- Сливки – 200 мл
- Кешью – 150 г (можно заменить другими)
- Сваренный кофе – 20 г
- Сахар – 50 г
- Сливочное масло – 40 г
- Корица – половина ч. л.
Способ приготовления
⠀
- Взбить яйца с сахаром. Добавить остальные ингредиенты, взбить миксером. Выпечь блины.
- Кешью залить кипятком и оставить разбухать на два часа. Затем измельчить.
- Сливки довести до комнатной температуры, масло растопить. Смешать в блендере все ингредиенты до однородной массы.
- На тарелку выложить блинчик и покрыть его кремом. Сверху выложить следующий блин и так далее.
- Поставить торт в холодильник на пару часов или на ночь. Украсить какао.
Из видео узнаете рецепт киша с черешней и миндалем. Использовать можно другую ягоду.
Здесь узнаете рецепт нежнейшего французского бисквита "Женуаз".
Новости на эту же тему: