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"Крепвіль" або "Молочна дівчинка" – рецепт ніжного млинцевого торта з Франції

6 серпня, 15:21

Ірина Маслова

Ніжний, стримано солодкий він точно стане вашим фаворитом. Попри всю красу торта, рецепт його простий – потрібно спекти млинці, зробити вершковий крем і сформувати. Прикрасити десерт можна ягодами, шоколадом або горіхами

Млинцевий торт "Крепвіль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

У цього торта французьке коріння. І якщо історія з печивом "Фінансьє" зрозуміла, його придумали для місцевих фінансистів ще в 19-му столітті, то про те, хто вперше приготував "Крепвіль", невідомо. "Креп" – тонкі млинці, так можна пояснити його назву. А "Молочна дівчинка", друге ім'я десерту, ймовірно, тому, що крем для нього готується на основі вершків або молока. Прикрашати "Крепвіль" можна по-різному. Любите шоколадні десерти – додайте какао, більше до душі ягідні – беріть ягоди або фрукти. Обов'язково приготуйте цей торт, не пошкодуєте. Якщо плануєте пікнік, то важливо знати, де купити продукти за приємними цінами – подробиці читайте в цьому матеріалі.

Торт "Крепвіль": покроковий рецепт

Інгредієнти для млинців

Для крему

Спосіб приготування

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  1. Збити яйця з цукром. Додати інші інгредієнти, збити міксером. Випекти млинці.
  2. Кеш'ю залити окропом і залишити розбухати на дві години. Потім подрібнити.
  3. Вершки довести до кімнатної температури, масло розтопити. Змішати в блендері всі інгредієнти до однорідної маси.
  4. На тарілку викласти млинець і покрити його кремом. Зверху викласти наступний млинець і так далі.
  5. Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч. Прикрасити какао.

З відео дізнаєтеся рецепт кіша з черешнею і мигдалем. Використовувати можна іншу ягоду.

Тут дізнаєтеся рецепт найніжнішого французького бісквіта "Женуаз".

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Джерело: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

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