"Крепвіль" або "Молочна дівчинка" – рецепт ніжного млинцевого торта з Франції

Ніжний, стримано солодкий він точно стане вашим фаворитом. Попри всю красу торта, рецепт його простий – потрібно спекти млинці, зробити вершковий крем і сформувати. Прикрасити десерт можна ягодами, шоколадом або горіхами

Млинцевий торт "Крепвіль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

У цього торта французьке коріння. І якщо історія з печивом "Фінансьє" зрозуміла, його придумали для місцевих фінансистів ще в 19-му столітті, то про те, хто вперше приготував "Крепвіль", невідомо. "Креп" – тонкі млинці, так можна пояснити його назву. А "Молочна дівчинка", друге ім'я десерту, ймовірно, тому, що крем для нього готується на основі вершків або молока. Прикрашати "Крепвіль" можна по-різному. Любите шоколадні десерти – додайте какао, більше до душі ягідні – беріть ягоди або фрукти. Обов'язково приготуйте цей торт, не пошкодуєте. Якщо плануєте пікнік, то важливо знати, де купити продукти за приємними цінами – подробиці читайте в цьому матеріалі.

Торт "Крепвіль": покроковий рецепт

Інгредієнти для млинців

Пшеничне борошно, холодна вода – 1 ск.

Яйця – 2 шт.

Цукор – 30 г

Какао – 4 ст. л.

Сіль на кінчику ножа

Для крему

Вершки – 200 мл

Кеш'ю – 150 г (можна замінити іншими)

Зварена кава – 20 г

Цукор – 50 г

Вершкове масло – 40 г

Кориця – половина ч. л.

Спосіб приготування

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Збити яйця з цукром. Додати інші інгредієнти, збити міксером. Випекти млинці. Кеш'ю залити окропом і залишити розбухати на дві години. Потім подрібнити. Вершки довести до кімнатної температури, масло розтопити. Змішати в блендері всі інгредієнти до однорідної маси. На тарілку викласти млинець і покрити його кремом. Зверху викласти наступний млинець і так далі. Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч. Прикрасити какао.

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