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Когда будет Чистый четверг в 2021 году

22 апреля, 14:11

Ольга Козачок

В Чистый четверг верующие вспоминают важнейшие события, описанные в Евангелие

В последнюю неделю Великого поста православные проводят Страстную седмицу, одним из значимых дней в которой является Чистый четверг. Судя по названию, это важный день, для проведения ритуалов по очищению души и тела накануне светлого праздника Пасхи. Какая дата Чистого четверга в 2021 году, а также какова история праздника, узнайте в нашей статье.

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Чистый четверг: когда будет в 2021 году

Традиционно за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг. Он не имеет фиксированной даты и ежегодно проходит в разные дни.

Поскольку в нынешнем году Пасха приходится на 2 мая, то Чистый четверг-2021 выпадает на 29 апреля.

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Чистый четверг: история и события страстного дня

Каждый день Страстной недели имеет свое значение и свои традиции. В то же время за неделю до Пасхи особое значение придается богослужению.

В Великий Чистый четверг верующие вспоминают четыре важнейших события, которые происходили более двух тысяч лет назад.

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