Кейт Миддлтон вынуждена уйти на карантин

Кейт Миддлтон отменила все планы на эту неделю. Принц Уильям посетит несколько мероприятий без супруги

Кейт Миддлтон находится на самоизоляции / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, которая на днях посетила ежегодный теннисный турнир, сейчас находится на самоизоляции в Кенсингтонском дворце. Герцогиня Кембриджская пообщалась с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19.

"На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с кем-то, кто впоследствии получил положительный тест на COVID-19. Она не испытывает никаких симптомов, но придерживается всех соответствующих руководств и самоизолируется дома" – цитирует слова пресс-секретарь Кенсингтонского дворца BBC.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Принцу Уильяму придется сегодня одному посетить собор Святого Павла, где состоится служба в честь 73-летней годовщины создания Национальной службы здравоохранения Англии

Напомним, недавно Кейт Миддлтон вакцинировалась от COVID-19.

Реклама

Ранее принц Уильям рассказал о новой должности супруги. Елизавета II доверила Кейт Миддлтон быть покровителем фрегата, построенного для Королевского флота Британии.

Стоит отметить, что быть покровителем – почетно, и обычно такая должность доверяется женщине из гражданских лиц, олицетворяя собой талисман судна. Именно Кейт Миддлтон будет присутствовать на торжественных церемониях присвоения имени кораблю и спуска судна на воду.

Спецслужбы предотвратили отравление старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон вышла в свет в стильном casual-наряде.