Кейт Миддлтон в бело-синем аутфите пришла на турнир Уимблдон без принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская посетила ежегодный чемпионат по теннису. На игру Кейт пришла без своего супруга принца Уильяма

Кейт Миддлтон посетила игру Уимблдонского турнира / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, которой Елизавета II доверила новую важную должность, посетила Уимблдонский турнир в Лондоне, последний раз проводившийся два года назад.

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На игру 39-летняя герцогиня Кембриджская, являющаяся патроном Всеанглийского теннисного клуба, пришла одна. Она заняла свое место на трибуне рядом с исполнительным директором AELTC Салли Болтон и членом комитета, бывшей теннисной звездой Тимом Хенменом.

Кейт Миддлтон на игре в Уимблдоне / Фото: Getty Images

Примечательно, что Кейт – заядлый игрок в теннис. В загородном доме герцогов Кембриджских в Нерфолке имеется теннисный корт, где супруги любят играть. Принц Уильям и Кейт Миддлтон также регулярно посещают турниры на протяжении многих лет.

Кейт Миддлтон в сине-белом аутфите появилась на игре турнира Уимблтон / Фото: Getty Images

На турнире Большого шлема Кейт появилась в бело-синей юбке в горошек, которую она сочетала с белым топом и темно-синим пиджаком. Герцогиня дополнила образ многослойным ожерельем, солнцезащитными очками и золотыми сережками с жемчугом.

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