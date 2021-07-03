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Кейт Миддлтон в бело-синем аутфите пришла на турнир Уимблдон без принца Уильяма

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 07:00
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Герцогиня Кембриджская посетила ежегодный чемпионат по теннису. На игру Кейт пришла без своего супруга принца Уильяма
Кейт Миддлтон посетила игру Уимблдонского турнира
Кейт Миддлтон посетила игру Уимблдонского турнира / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, которой Елизавета II доверила новую важную должность, посетила Уимблдонский турнир в Лондоне, последний раз проводившийся два года назад.

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На игру 39-летняя герцогиня Кембриджская, являющаяся патроном Всеанглийского теннисного клуба, пришла одна. Она заняла свое место на трибуне рядом с исполнительным директором AELTC Салли Болтон и членом комитета, бывшей теннисной звездой Тимом Хенменом.

Кейт Миддлтон на игре в Уимблдоне
Кейт Миддлтон на игре в Уимблдоне / Фото: Getty Images

Примечательно, что Кейт – заядлый игрок в теннис. В загородном доме герцогов Кембриджских в Нерфолке имеется теннисный корт, где супруги любят играть. Принц Уильям и Кейт Миддлтон также регулярно посещают турниры на протяжении многих лет.

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Кейт Миддлтон в сине-белом аутфите появилась на игре турнира Уимблтон
Кейт Миддлтон в сине-белом аутфите появилась на игре турнира Уимблтон / Фото: Getty Images

На турнире Большого шлема Кейт появилась в бело-синей юбке в горошек, которую она сочетала с белым топом и темно-синим пиджаком. Герцогиня дополнила образ многослойным ожерельем, солнцезащитными очками и золотыми сережками с жемчугом.

Спецслужбы предотвратили отравление старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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