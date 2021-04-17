Кейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье Елизаветы II

Для траурной церемонии супруга принца Уильяма надела черное пальто и шляпку с вуалью

Сегодня в Виндзоре хоронят принца Филиппа, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прибыла в замок проститься с дедом своего супруга принца Уильяма.

На сайте Life Сегодня мы ведем текстовую трансляцию похорон принца Филиппа.

Пара приехала к началу панихиды и до того, как гроб с герцогом Эдинбургским вынесли из Виндзорского замка.

Кейт появилась во всем черном. Она также надела черную шляпку с сетчатой вуалью, защитную маску и жемчужное ожерелье из коллекции Елизаветы II. Это украшение ранее носила и принцесса Диана.

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Кейт и Уильям – двое из 30 гостей, присутствующих сегодня на похоронах в часовне Святого Георгия. Список гостей был сокращен из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Среди участников также королева Елизавета II, принц Гарри и другие члены семьи.

Меган Маркл врачи не разрешили лететь из Калифорнии в Великобританию, потому что в настоящее время она находится на поздних сроках беременности.

Ранее также сообщалось, почему на самом деле Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа.