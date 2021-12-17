Уникальный каток и городок Хогсмид: 5 самых желанных мест в Киеве для зимнего отдыха

Не знаете, где развлечься зимой в Киеве? "Сегодня" расскажут о 5 локациях для зимних развлечений, где вы не только покатаетесь на коньках, устроите дегустацию лакомств под открытым небом, но и попробуете себя в роли студента Хогвартса. Читайте и выбирайте свое место для отдыха, а также ознакомьтесь с ТОП-5 инсталокаций в столице для фото.

1 – "Зимова країна" на ВДНХ

Приходите в "Зимову країну", если хотите на мгновение почувствовать себя в сказке и "телепортироваться" в детство. Ведь ВДНХ превратилась в магический город внутри мегаполиса с 20 развлекательными локациями. Среди них музей Нового года в павильоне № 9 и волшебный стеклянный дом с фотозонами в оранжерее.

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/ Фото: Vdng.ua

Не удивляйтесь, если на территории будете встречать Санта-Клауса, эльфов, снеговиков и других персонажей. Но в центре внимания все-таки будет 15-метровая елка на площади. И, конечно, один из самых больших в Европе катков площадью 2500 кв. м. Стоимость катания – от 150 гривен.

Где найти: на проспекте Академика Глушкова, 1.

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2 – Osocor Winter Residence

Зимний городок Osocor Winter Residence не оставит равнодушным любителей поттерианы. И неважно, сколько вам лет. Ведь премиальный комплекс отдыха напоминает городок Хогсмид, который описывала в книге Джоан Роулинг. И не только визуально!

Без шуток: там вы почувствуете себя героем из фильма, ведь вокруг будет звучать тематическая музыка, вы увидите знакомых персонажей и сможете присутствовать на мастер-классах магии. Без фотографии с братьями Уизли не останетесь.

/ Фото: Osocor.com.uа

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И куда же без катка, который здесь тоже есть! В прошлом году необходимо было заплатить 680 гривен, чтобы попасть на территорию и протестировать лед. И каток получил звание "самого дорогого" в нашей одноименной рубрике. В этом году за вход заплатите от 200 гривен, а за катание на катке – от 145 гривен. Если любите Гарри Поттера и все, что с ним связано, не пожалеете потраченных средств.

Где найти: в комплексе Osocor, ул. Виноградная, 2

3 – Roshen Winter Village

Еще одно сказочное место, где хочется поверить в чудо и побыть ребенком в коньках, – Roshen Winter Village. Локация напоминает европейский городок для развлечений. Где вы еще в Киеве увидите посреди катка елочный тоннель с десятками игрушек! Его еще называют арт-объектом.

/ Фото: Wikipedia

Сюда приходят семьей или в компании друзей, чтобы неспешно выпить глинтвейна, полакомиться выпечкой и попробовать другие угощения ярмарки. После идут на каток под открытым небом площадью 2200 кв. м. Кто приходит с малышами, не обходит Santa House, чтобы загадать желание и пообщаться с Санта-Клаусом. Стоимость входного билета – 290 гривен.

Где найти: на проспекте Науки, 1.

4 – "Хеппи-город"

В этом году к маркетмолу "Дарынок" будут приходить не только ради шопинга, но и для зимних развлечений в локации "Хеппи-город". Гостей ждут дегустации лакомств под открытым небом, детская анимация, фотозоны для селфи, бесплатный аквагрим, а также каток площадью 1200 кв. м. Если хотите прокатиться, то придется заплатить от 90 гривен за билет.

/ Фото: darue.darynok.ua

В развлекательном городке найдете еще резиденцию Деда Мороза с праздничной почтой, интерактивную выставку-сказка "Етти в городе", новогодний брокант (ярмарку для самых маленьких) и другие активности.

Где найти: на территории маркетмола "Дарынок", ул. Беломорская, 1.

5 – "Рождество на Подоле"

И в завершение самая желанная зимняя локация в Киеве – "Рождество на Подоле". Она откроется 19 декабря. Фаны катков ежедневно считают часы до открытия, ведь там будет первый в Украине прогулочный каток с дорожкой в парке длиной более 200 метро. Представляете?

/ Фото: facebook.com/depcultkyiv

Кроме катка, гостей ждет ярмарка, лаундж-зона с кафе и сценой, где будет звучать живая музыка. Еще увидите 14-метровую елку и, конечно, резиденцию Санта-Клауса.

Где найти: возле метро "Контрактовая площадь".

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 локациях для празднования Рождества в Украине.