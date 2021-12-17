Унікальна ковзанка та містечко Хогсмід: 5 найбажаніших місць у Києві для зимового відпочинку

Не знаєте, де розважитися взимку в Києві? "Сьогодні" розкажуть про 5 локацій для зимових веселощів, де ви не лише покатаєтеся на ковзанах, влаштуєте дегустацію смаколиків просто неба, а й спробуєте себе в ролі студента Хогвартсу. Читайте та обирайте своє місце для відпочинку, а також ознайомтеся з ТОП-5 інсталокацій у столиці для фото.

1 – "Зимова країна" на ВДНГ

Приходьте до "Зимової країни", якщо хочете на мить відчути себе в казці та "телепортнутися" в дитинство. Бо ВДНГ перетворилася на магічне місто всередині мегаполіса з 20 розважальними локаціями. Серед них музей Нового року в павільйоні № 9 та магічний скляний будинок з фотозонами в оранжереї.

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/ Фото: Vdng.ua

Не дивуйтеся, якщо дорогою до павільйонів будете зустрічати Санта-Клауса, ельфів, сніжних баб та інших персонажів. Але в центрі уваги все ж буде 15-метрова ялинка на площі. І, звісно, одна з найбільших у Європі ковзанок площею 2500 кв. м. Вартість катання – від 150 гривень.

Де знайти: на проспекті Академіка Глушкова, 1.

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2 – Osocor Winter Residence

Зимове містечко Osocor Winter Residence не залишить байдужим любителів поттеріани. І неважливо, скільки вам років. Бо преміальний відпочинковий комплекс нагадує містечко Хогсмід, яке описувала в книзі Джоан Роулінг. І не лише візуально!

Без жартів: там ви відчуєте себе героєм з фільму, бо навколо лунатиме тематична музика, ви побачите знайомих персонажів та зможете побувати на майстер-класах магії. Без світлини з братами Візлі не залишитеся.

/ Фото: Osocor.com.uа

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І як же без ковзанки, яка тут теж є! Минулого року треба було заплатити 680 гривень, щоб потрапити на територію та протестувати лід. І ковзанка отримала звання "найдорожчої" в нашій однойменній рубриці. Цьогоріч за вхід заплатите від 200 гривень, а за катання на ковзанці – від 145 гривень. Якщо ви обожнюєте Гаррі Поттера та все, що з ним пов’язано, то не пожалієте витрачених коштів.

Де знайти: у відпочинковому комплексі Osocor, вул. Виноградна, 2.

3 – Roshen Winter Village

Ще одне казкове місце, де хочеться повірити в диво та побути дитиною в ковзанах, – Roshen Winter Village. Локація нагадує європейське містечко для розваг. Бо де ви ще в Києві побачите посеред ковзанки ялинковий тунель з десятками іграшок. Його ще називають артоб’єктом.

/ Фото: Wikipedia

Сюди приходять сім’єю чи з компанією друзів, щоб неспішно випити глінтвейну, поласувати запашним печивом та спробувати інші смаколики ярмарки. Опісля йдуть кататися на ковзанці просто неба площею 2200 кв. м. Хто приходить з малечою, не оминає Santa House, щоб загадати бажання та поспілкуватися із Санта-Клаусом. Вартість вхідного квитка — 290 гривень.

Де знайти: на проспекті Науки, 1.

4 – "Хепі-місто"

Цьогоріч до маркетмолу "Даринок" будуть приходити не лише заради шопінгу, а й задля зимових розваг локації "Хепі-місто". Гостей чекають дегустації смаколиків просто неба, дитяча анімація, фотозони для селфі, безоплатний аквагрим, а ще ковзанка площею 1200 кв. м. Якщо хочете покататися, то прийдеться заплатити від 90 гривень за квиток.

/ Фото: darue.darynok.ua

У розважальному містечку знайдете ще резиденцію Діда Мороза зі святковою поштою, інтерактивну виставку-казку "Єті в місті", новорічний брокант (ярмарок для наймолодших) та інші активності.

Де знайти: на території маркетмолу "Даринок", вул. Біломорська, 1.

5 – "Різдво на Подолі"

І на завершення найбажаніша зимова локація в Києві – "Різдво на Подолі". Вона відкриється 19 грудня. Фани ковзанок щодня рахують години до відкриття, бо там буде перша в Україні прогулянкова ковзанка з доріжкою серед парку довжиною понад 200 метрів. Уявляєте?

/ Фото: facebook.com/depcultkyiv

Окрім ковзанки, гостей чекає ярмарка, лаунж-зона з кафе та сценою, де лунатиме жива музика. І, звісно, 14-метрова ялинка та резиденція Санта-Клауса.

Де знайти: біля метро "Контрактова площа".

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 локацій для святкування Різдва в Україні.