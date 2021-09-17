Какую сумку купить этой осенью?

Самые модные сумки сезона осень-зима 2021/2022 / Фото: reserved.com/, the wings

Новый сезон – это как начало новой жизни нашего гардероба. И если с модной обувью сезона все понятно, пришла пора выбрать новую сумку. Согласитесь, этот аксессуар немного больше чем просто портативное хранилище. В первую очередь это стиль, возможность для творческого самовыражения, и основа для всего ансамбля.

Рассказываем о самых трендовых сумках сезона осень-зима 2021, которые стоит купить незамедлительно.

Мини-сумка

Микро-тренд, который появился несколько сезонов назад благодаря французскому бренду Jacquemus. Тогда модницы и обыватели задумывались, что же можно поместить в крошечную сумочку. Сегодня нас уже не интересует вместительность аксессуара, а ее дизайн.

The Wings, 1550 грн

Обратите внимание на яркие варианты и носите такие мини-сумки с белым пуховиком или кремовым пальто.

Кросс-боди

Небольшой ридикюль на длинной цепочке – самый универсальный вариант для любого случая. В магазин за хлебом, для прогулок с бойфрендом, на вечеринку с подругами и даже в офис. Если вы минималист и понимаете, что кроме ключей, помады, зеркальца и телефона больше ничего не нужно.

Braintropy, 3890 грн / Фото: intertop.ua

Сумка из овечьей шерсти

Этот аксессуар станет украшением любого образа – как делового, так и вечернего. А ее оригинальность в том, что она может стать идеальной мягкой подушкой во время длительных перелетов.

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Mango, 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Оверсайз

Сумка, в которую поместится полцарства и еще немножко. Посмотрим правде в глаза, ежедневно нам нужно много вещей первой необходимости: ноутбук, книга, ланч-боксы, сменная одежда для тренировки, бутылка воды, зарядные устройства и Power Bank, и еще несколько мелочей. В холодное время туда поместятся перчатки, шапка и шарф, и даже останется место для продуктов на вечерних закупках в супермаркете.

Reserved, 999 грн / Фото: reserved.com/

Офисная классика

Достаточно вместительная, простой, но в тоже время элегантной формы, такая сумка станет идеальным вариантов для ежедневных походов в офис. Совет: вместо черных моделей, выбирайте трендовые коричневые и коньячные варианты.

Braska, 764 грн / Фото: intertop.ua

На все случаи жизни

Самую стильную сумку-холодильник мы нашли у Zara. Да, они существуют! Больше никакой фольгированный вариант с примитивным дизайном и рисунками овощей не испортит ваш образ.

Zara, 1499 грн / Фото: Zara

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