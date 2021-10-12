Какую медитацию практикует Хью Джекман и подойдет ли она вам – разбираемся с экспертом

Трансцендентальная медитация помогла Хью Джекману измениться в лучшую сторону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня День рождения у популярного во всем мире австралийского актера Хью Джекмана: в свои 53 "мистер Росомаха" отлично выглядит, успевает помимо съемок заниматься продюсерством, быть прекрасным мужем и отцом.

Удается это актеру благодаря трансцендентальной медитации (ТМ). Что такое ТМ, чем полезна именно эта медитативная практика, как научиться, а главное – всем ли это подходит? Разобраться помог учитель трансцендентальной медитации и йоги Махариши Владислав Прутяну.

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Владислав Прутяну / Фото: пресс-служба

Трансцендентальная медитация – что это вообще такое?

ТМ называется так, потому что эти два слова характеризуют сам процесс практики: трансцендировать – означает выходить за пределы. За пределы чего – умственной активности, размышления с помощью медитации. В этой практике мы переходим с грубых уровней мышления в более тонкие.

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И постепенно доходим до того, что мы называем чистое или трансцендентальное сознание. То есть познаем тишину, покой и безграничность нашего истинного "я". ТМ можно обучиться – эта одна из самых простых медитаций, а процессы, которые происходят при этой практике – природные и естественные. ТМ помогает сделать вашу жизнь гораздо качественнее, а самого человека – счастливее и спокойнее.

Что же происходит во время такой медитации?

Происходит процесс самообращенного движения внимания: то есть, когда ежедневно мы дышим, смотрим, видим – это движение сознания во вне. А можно научиться движению внимания так сказать во внутрь: когда мы это делаем, мы утончаем наше внимание (трансцендируем). То есть используем умственную практику через мышление и это никак не связано со способностью человека анализировать, не обязательно при этом обладать высоким интеллектом.

Мы просто используем свой ум, как орган, который вращает мысли, как такой моторчик, изменяя его состояние и утончая активность. У нас нет ловушки, где можно стать "заложником" наших фантазий. То есть человек во время ТМ не сидит и ничего себе не придумывает.

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Практике ТМ обязательно нужно обучаться с учителем / Фото: пресс-служба

Он просто испытывает растущее состояние покоя и безграничности внутри себя. И когда этот процесс происходит регулярно, ежедневно, без усилий, то это состояние внутреннего покоя становится естественным и начинает проявляться в нашей повседневной жизни. То есть наше внутреннее спокойствие и состояние, которого мы достигаем вовремя ТМ, начинает работать и тогда, когда мы заняты своими обычными делами.

И в чем же польза трансцендентальной медитации?

Этот опыт помогает отлично справляться со стрессовыми ситуациями и прорабатывать их. Ведь человек проявляет во вне то, что происходит у него внутри. Например, если он живет в состоянии постоянного стресса, то это проявляется во время его общения, влияет на поведение, работу и т.д.

А когда внутри нас не стресс, а спокойствие, равновесие, то это очень ценно и заметно как самому человеку, так и его окружению. С помощью ТМ человек меняется, растет духовно и улучает свое качество жизни.

- Когда мы говорим о каком-либо духовном развитии, то у людей оно не ассоциируется с чем-то полезным и практичным, – говорит Владислав Прутяну, – Но, когда мы оживляем чистое сознание постоянно, его становится больше везде – в мыслях, чувствах, теле, действиях, делах. ТМ дает очень заметный практический эффект: успокоение, освобождение от стресса, хронической усталости.

И это нормально, поскольку мы в первую очередь – существа практичные, особенно западные люди. Они больше обращают внимание на те практики, которые помогут быть более здоровыми ментально и физически, быть работоспособнее. Поэтому ТМ так популярна на Западе и в США. Иными словами, ТМ – это быстрый метод отдохнуть, перезагружаться и прокачать свой ум.

А как часто и как долго надо медитировать?

Нужно медитировать каждый день, по 20 минут утром и вечером. Именно регулярность даст эффект, впрочем, как и в любой другой активности. Ведь если вы хотите получить красивое, подтянутое тело, то вы регулярно посещаете спортзал, бегаете, занимаетесь йогой или чем-то еще.

Чтобы от медитации был эффект, важно практиковать каждый день / Фото: Pexels

Так и с умом, с вашим сознанием – чтобы добиться результата, такие "тренировки", то есть медитации, должны быть регулярными. ТМ поможет восстановить силы, отдохнуть, обрести состояние внутреннего равновесия, просто высвободить физическую усталость.

И, самое главное – без усилий и внешних атрибутов: эта техника очень приятна. Она не требует концентрации на каких-либо объектах, не нужны музыка, какие-либо движения, благовония, "гаджеты" – четки, поющие чаши или еще что-то.

А если совсем нет времени на медитацию?

Когда у Хью Джекмана спросили в ходе интервью Опре Уинфри английского выпуска Huffington Post, как же найти время для медитации, актер ответил, что нужно выработать привычку. Ведь ежедневно все принимают душ, и никто не жалуется, потому что выработалась определенная дисциплина.

Медитировать ежедневно Хью Джекману помогает выработанная привычка / Фото: https://www.instagram.com/p/CGkSlNjj3tj/?utm_source=ig_web_copy_link

Причина не медитировать всегда найдется. Но мы не говорим: "Не буду сегодня мыться, потому что надо посвятить время детям", а идем в душ. Так и с медитацией.

- Внешне это выглядит просто: человек сиди на стуле, необязательно даже садиться на пол в позу "лотос". Главное – чтобы была прямая спина, – объясняет Владислав Прутяну,- Если у вас очень мало времени – то можно медитировать в метро, по дороге на работу и с нее, в поездах, самолетах, автобусах, на лавочке в парке во время прогулки и так далее.

Мы постоянно получаем стресс, поэтому надо регулярно от него избавляться. Поэтому важно делать ТМ каждый день. И с такой практикой выработать привычку очень легко, поскольку сама медитация простая и естественная. И это один из больших плюсов этой медитации, даже медики отмечают, что большинство болезней имеет психосоматический характер, то есть причина недугов – стресс, от которого человек не избавляется.

Как же начать медитировать, можно по роликам в youtube?

Практике ТМ обязательно нужно обучаться с учителем: специально подбирается курс, также есть проверочные техники, которые помогут человеку понять, все ли он правильно делает, есть ли эффект от практики. Ваш опыт действительно настоящий или придуманный.

По роликам в youtube это не работает, поскольку мы можем себе придумать, как именно это должно быть. Часто некоторые учителя заранее дают ученику какие-то описания, что человек обязательно должен сразу ощутить состояние покоя и убрать все мысли. Это – основная ошибка, невозможно сразу взять и перестать думать, мысли будут появляться еще сильнее.

То есть, обязательно нужен учитель медитации?

Медитируя без учителя и не зная, как это делать, мы подменяем процесс, подменяем состояние, которого пытаемся достичь. И второй момент: в ведической традиции важна связь "от сердца к сердцу" между учеником и учителем, то есть важен личный контакт.

Медитировать нужно сидя, обязательно получив наставления учителя / Фото: freepik.com

Если медитировать без этого, то по роликам в ютубе, то мы воспринимаем всего лишь информацию, но не получаем реальный опыт. Например, как чтение книги или просмотр фильма. Поэтому находите своего учителя, пробуйте с ним и получайте максимум удовольствия и пользы отТМ!

А есть ли противопоказания к трансцендентальной медитации?

ТМ погружает человека в естественное состояние, такое же, как сон, например. Я еще не встречал ни одного человека, которому сон бы навредил. Единственное противопоказание – это нестабильность психоэмоционального состояния человека или психические болезни.

Например, если человек принимает какие-либо нейролептики или седативные сильнодействующие препараты, то не стоит в такой период начинать медитировать.

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