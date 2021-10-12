Г'ю Джекман практикує трансцендентальну медитацію. Чи підійде вона всім – розбираємося з експертом

Трансцендентальна медитація допомогла Х'ю Джекману змінитися в кращу сторону / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні день народження у популярного в усьому світі австралійського актора Г'ю Джекмана: в свої 53 "містер Росомаха" відмінно виглядає, встигає крім зйомок займатися продюсерством, бути прекрасним чоловіком і батьком.

Вдається це актору завдяки трансцендентальній медитації (ТМ). Що таке ТМ, чим корисна саме ця медитативна практика, як навчитися, а головне – чи всім це підходить? Розібратися допоміг учитель трансцендентальної медитації та йоги Махаріші Владислав Прутяну.

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Владислав Прутяну / Фото: пресслужба

Трансцендентальна медитація – що це взагалі таке?

ТМ називається так, тому що ці два слова характеризують сам процес практики: трансцендувати – означає виходити за межі. За межі чого – розумової активності, роздуму за допомогою медитації. У цій практиці ми переходимо з грубих рівнів мислення в більш тонкі.

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І поступово доходимо до того, що ми називаємо чиста або трансцендентальна свідомість. Тобто пізнаємо тишу, спокій і безмежність нашого істинного "я". ТМ можна навчитися – це одна з найпростіших медитацій, а процеси, які відбуваються при цій практиці – природні. ТМ допомагає зробити ваше життя набагато якіснішим, а самої людини – щасливішим і спокійнішим.

Що ж відбувається під час такої медитації?

Відбувається процес самозверненого руху уваги: тобто, коли щодня ми дихаємо, дивимося, бачимо – це рух свідомості назовні. А можна навчитися руху уваги так би мовити всередину: коли ми це робимо, ми стоншуємо нашу увагу (трансцендуємо). Тобто використовуємо розумову практику через мислення і це ніяк не пов'язано зі здатністю людини аналізувати, не обов'язково при цьому мати високий інтелект.

Ми просто використовуємо свій розум, як орган, який обертає думки, ніби такий моторчик, змінюючи його стан і стоншуючи активність. У нас немає пастки, де можна стати "заручником" наших фантазій. Тобто людина під час ТМ не сидить і нічого собі не вигадує.

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Практиці ТМ обов'язково потрібно навчатися з учителем / Фото: пресслужба

Вона просто відчуває стан спокою, що зростає, і безмежності всередині себе. І коли цей процес відбувається регулярно, щодня, без зусиль, то це стан внутрішнього спокою стає природним і починає проявлятися в нашому повсякденному житті. Тобто наш внутрішній спокій і стан, якого ми досягаємо під час ТМ, починає працювати і тоді, коли ми зайняті своїми звичайними справами.

І в чому ж користь трансцендентальної медитації?

Цей досвід допомагає відмінно справлятися зі стресовими ситуаціями й опрацьовувати їх. Адже людина проявляє назовні те, що відбувається у нього всередині. Наприклад, якщо він живе у стані постійного стресу, то це проявляється під час його спілкування, впливає на поведінку, роботу тощо.

А коли всередині нас не стрес, а спокій, рівновага, то це дуже цінно і помітно як самій людині, так і її оточенню. За допомогою ТМ людина змінюється, зростає духовно і покращує якість власного життя.

- Коли ми говоримо про будь-який духовний розвиток, то у людей він не асоціюється з чимось корисним і практичним, – каже Владислав Прутяну, – Та, коли ми пожвавлюємо чисту свідомість постійно, його стає більше всюди – в думках, почуттях, тілі, діях, справах. ТМ дає дуже помітний практичний ефект: заспокоєння, звільнення від стресу, хронічної втоми.

І це нормально, оскільки ми насамперед – істоти практичні, особливо західні люди. Вони більше звертають увагу на ті практики, які допоможуть бути більш здоровими ментально і фізично, бути працездатнішими. Тому ТМ така популярна на Заході і у США. Іншими словами, ТМ – це швидкий метод відпочити, перезавантажитися і прокачати свій розум.

А як часто і як довго треба медитувати?

Потрібно медитувати щодня, по 20 хвилин вранці і ввечері. Саме регулярність дасть ефект, втім, як і в будь-якій іншій активності. Адже якщо ви хочете отримати гарне, підтягнуте тіло, то ви регулярно відвідуєте спортзал, бігаєте, займаєтеся йогою або чимось ще.

Щоб від медитації був ефект, важливо практикувати кожного дня / Фото: Pexels

Так і з розумом, з вашою свідомістю – щоб домогтися результату, такі "тренування", тобто медитації, мають бути регулярними. ТМ допоможе відновити сили, відпочити, знайти стан внутрішньої рівноваги, просто вивільнити фізичну втому.

І найголовніше – без зусиль і зовнішніх атрибутів: ця техніка дуже приємна. Вона не вимагає концентрації на будь-яких об'єктах, не потрібні музика, будь-які рухи, пахощі, "гаджети" – чотки, співаючі чаші чи ще щось.

А якщо зовсім немає часу на медитацію?

Коли у Г'ю Джекмана запитали в ході інтерв'ю Опрі Вінфрі англійського випуску Huffington Post, як же знайти час для медитації, актор відповів, що потрібно виробити звичку. Адже щодня всі приймають душ, і ніхто не скаржиться, тому що виробилася певна дисципліна.

Медитувати щодня Х'ю Джекману допомагає вироблена звичка / Фото: https://www.instagram.com/p/CGkSlNjj3tj/?utm_source=ig_web_copy_link

Причина не медитувати завжди знайдеться. Але ми не говоримо: "Не буду сьогодні митися, бо треба присвятити час дітям", а йдемо в душ. Так і з медитацією.

- Зовні це виглядає просто: людина сидить на стільці, необов'язково навіть сідати на підлогу в позу "лотос". Головне – щоб була пряма спина, – пояснює Владислав Прутяну, – Якщо у вас дуже мало часу – то можна медитувати в метро, дорогою на роботу і з неї, в потягах, літаках, автобусах, на лавочці в парку під час прогулянки тощо.

Ми постійно отримуємо стрес, тому треба регулярно від нього позбавлятися. Тому важливо робити ТМ щодня. І з такою практикою виробити звичку дуже легко, оскільки сама медитація проста і природна. І це один з великих плюсів цієї медитації, навіть медики відзначають, що більшість хвороб має психосоматичний характер, тобто причина недуг – стрес, від якого людина не позбавляється.

Як почати медитувати, можна за роликами в youtube?

Практиці ТМ обов'язково потрібно навчатися з учителем: спеціально підбирається курс, також є техніки для перевірки, які допоможуть людині зрозуміти, чи все вона правильно робить, чи є ефект від практики. Ваш досвід дійсно справжній чи вигаданий.

За роликами в youtube це не працює, оскільки ми можемо собі вигадати, як саме це має бути. Часто деякі вчителі заздалегідь дають учневі якісь описи, що людина обов'язково має відразу відчути стан спокою і прибрати всі думки. Це – основна помилка, неможливо відразу взяти і перестати думати, думки будуть з'являтися ще сильніше.

Тобто, обов'язково потрібен учитель медитації?

Медитуючи без вчителя і не знаючи, як це робити, ми підміняємо процес, підміняємо стан, якого намагаємося досягти. І другий момент: в ведичної традиції важливий зв'язок "від серця до серця" між учнем і вчителем, тобто важливий особистий контакт.

Медитувати потрібно сидячи, обов'язково отримавши настанови вчителя / Фото: freepik.com

Якщо медитувати без цього, то за роликами в ютубі, то ми сприймаємо лише інформацію, але не отримуємо реальний досвід. Наприклад, як читання книги або перегляд фільму. Тому знаходьте свого вчителя, пробуйте з ним та отримуйте максимум задоволення і користі від ТМ!

А чи є протипоказання до трансцендентальної медитації?

ТМ занурює людину в природний стан, такий, як сон, наприклад. Я ще не зустрічав жодної людини, якій сон би нашкодив. Єдине протипоказання – це нестабільність психоемоційного стану людини чи психічні хвороби.

Наприклад, якщо людина приймає будь-які нейролептики чи седативні сильнодіючі препарати, то не варто в такий період починати медитувати.

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