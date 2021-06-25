Какой чай замедляет старение, защищает от развития рака и ожирения

Травяные и зеленые чаи – лучшие напитки, чтобы помочь клеткам организма обновиться и медленнее стареть. А еще чай из трав предупредит серьезные заболевания

Зеленый чай с корнем имбиря, шафраном или цветами жасмина сохранит молодость и здоровье / Фото: freepik.com

Чай – не только любимый миллионами людей во всем мире напиток, он обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья. Медики отмечают, что наиболее полезен для человеческого организма зеленый чай. Но не менее полезный эффект на наш организм оказывают травяные чаи: новое исследование тайских ученых опубликовано в медицинском журнале Nutrients.

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Какой же именно чай советуют пить медики

В этот раз медики акцентировали внимание на том, что зеленые и травяные чаи не только защищают от развития рака, ожирения, диабета, помогают кишечнику хорошо работать. Но также запускают аутофагию – это естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне. Аутофагия уменьшает вероятность развития некоторых заболеваний и продлевает нам жизнь. Таким образом, регулярное употребления травяного и зеленого чая способствует потере веса, оздоровлению и увеличению продолжительности жизни.

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Медики отмечают именно травяные и зеленые чаи, потому что они содержат большое количество полифенольных антиоксидантов и других полезных ингредиентов. Они в свою очередь обеспечивает защиту и лечение от различных заболеваний и поддерживает общее состояние здоровья человека.

А еще зеленый чай помогает компенсировать дисбактериоз кишечника, вызванный ожирением или диетами с высоким содержанием жиров.

С зеленым чаем понятно, а какие травяные чаи самые полезные?

Медики подчеркивают, что наибольшую пользу можно извлечь из сочетания зеленого чая с добавками трав или корений. Например, корня имбиря, сафлора (дикого шафрана), цветов жасмина. Также хорошо противостоят окислительному стрессу, помогают профлактировать ожирение и снизить риски развития онкологии чаи из гибискуса, лемонграсса, ринаканта известного как змеиный жасмин. Исследователи отмечают, что употребление чая из розеллы два раза в день в течение одного месяца помогло отрегулировать артериальное давление у людей с диабетом II типа.

Наибольшую пользу можно извлечь из сочетания зеленого чая с добавками трав или корений / Фото: unsplash.com

Однако, чтобы чай приносил пользу, а не вред, не следует слишком увлекаться этим напитком. Чрезмерное употребление чая препятствует усвоению железа и может привести к железодефицитной анемии. Также не нужно пить слишком горячий чай. А при проблемах с пищеварением, особенно воспалительных процессах в желудке, обсудите с врачом, какой травяной чай подойдет именно вам. Выпивать две-три средних чашки чая в день вполне достаточно для поддержания здоровья.

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