Запеченные яблоки в духовке – 3 оригинальных и простых рецепта

Рецепты печеных яблок в духовке / Фото: Unsplash
Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, недорогой и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным соусом. Яблоки можно запечь и к Спасу, который празднуют 19 августа. Корица, мед, немного имбиря и сухофрукты – это то, что можно смело использовать для этих десертов. Так ваши яблоки будут гораздо вкуснее. А чтобы выгодно подготовиться к пикнику, ознакомьтесь с этим материалом.
Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой
Ингредиенты
- 4 яблока
- 1 стакан порезанной кубиками кураги
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана измельченных орехов
- 4 ч. л. меда
- 4 ст. л. сливочного масла
- 4 палочки корицы
- Сок 1-2 апельсинов
- Лимонный сок и мята
Способ приготовления
- Очистить яблоки от семян и ложечкой извлечь немного мякоти, сбрызнуть лимонным соком.
- Изюм, орехи, курагу, мед и масло перемешать и начинить полученной массой яблоки. Прикрыть крышкой, которая осталась от яблок, и вставить сбоку палочку корицы в каждое яблоко.
- Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, время от времени поливая апельсиновым соком.
Печеные яблоки с овсяными хлопьями
Ингредиенты
- 2 больших яблока
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 5 ст. л. меда
- По 1 ст. л. миндаля и фундука
- 1 ч. л. изюма
- Сок одного лимона
- Корица
- Миндальные хлопья – для украшения
Способ приготовления:
- Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и сбрызнуть соком лимона.
- Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, изюмом, медом и корицей.
- Нафаршировать половинки яблок готовой начинкой и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
- Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом или растопленным шоколадом) и посыпать миндальными хлопьями.
Печеные яблоки в ванильном соусе
Ингредиенты
- 4 больших яблока
- 2 ст. л. натертого имбиря
- 4 ст. л. меда
- 25 г сливочного масла
- 4 ст. л. белого вина
- 300 г сливок
- 2 желтка
- Почти 2 ст. л. сахара
- Стручок ванили или ванильный сахар
Способ приготовления
- Чтобы приготовить ванильный соус, нужно порезать ванильный стручок, выскоблить семена, поместить в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч. л. ванильного сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 10 минут и затем вынуть ваниль.
- Желтки растереть с сахаром до белой массы и постепенно ввести их в ванильных сливок, поставить на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов.
- Удалить сердцевину из яблок и положить в каждый по 1/2 столовой ложки имбиря, по столовой ложке меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 минут при температуре 160 градусов. К столу подавать с ванильным соусом, украсив орехами.
А перед запеченными яблоками можно съесть нежный сыр халуми. Как его приготовить на гриле – узнаете из видео.
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