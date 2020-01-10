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Запечені яблука в духовці – 3 оригінальних і простих рецепти

Ірина Маслова
17 серпня, 10:29
Це смачний і корисний десерт. Щоб запечені яблука стали смачніше, доповніть їх апельсиновим соком і курагою, вівсяними пластівцями, горіхами та сухофруктами, а ще – прикрасьте ванільним соусом

Рецепти печених яблук у духовці / Фото: Unsplash

Запечені яблука – дуже простий у приготуванні, недорогий і корисний десерт. Їх можна запікати в духовці або мікрохвильовій печі з різними начинками, а подавати до столу разом з морозивом, збитими вершками або ванільним соусом. Яблука можна запекти і до Спасу, який святкують 19 серпня. Кориця, мед, трохи імбиру і сухофрукти – це те, що можна сміливо використовувати для цих десертів. Так ваші яблука будуть набагато смачніше. А щоб вигідно підготуватися до пікніка, ознайомтеся з цим матеріалом.

Печені яблука з апельсиновим соком і курагою

Печені яблука в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 4 яблука
  • 1 склянка порізаної кубиками кураги
  • 1/2 склянки родзинок
  • 1/2 склянки подрібнених горіхів
  • 4 ч. л. меду
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 4 палички кориці
  • Сік 1-2 апельсинів
  • Лимонний сік і м'ята

Спосіб приготування

  1. Очистити яблука від насіння і ложечкою дістати трохи м'якоті, скропити лимонним соком.
  2. Родзинки, горіхи, курагу, мед і масло перемішати і начинити отриманою масою яблука. Прикрити кришкою, що залишилася від яблук, і вставити збоку паличку кориці в кожне яблуко.
  3. Викласти в глибоку форму, полити апельсиновим соком і пекти до м'якості за температури 180 градусів, час від часу поливаючи апельсиновим соком.

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Печені яблука з вівсяними пластівцями

Печені яблука з вівсяними пластівцями / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • 2 великих яблука
  • 2 ст. л. вівсяних пластівців
  • 5 ст. л. меду
  • По 1 ст. л. мигдалю і фундука
  • 1 ч. л. родзинок
  • Сік одного лимона
  • Кориця
  • Мигдальні пластівці – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Яблука розрізати навпіл, очистити від серцевини і скропити соком лимона.
  2. Вівсяні пластівці змішати з подрібненими горіхами, родзинками, медом і корицею.
  3. Нафарширувати половинки яблук готовою начинкою і поставити в духовку на 20 хвилин за 180 градусів.
  4. Запечені яблука полити медом (кленовим сиропом або розтопленим шоколадом) і посипати мигдальними пластівцями.

Печені яблука у ванільному соусі

Печені яблука з соусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 великих яблука
  • 2 ст. л. натертого імбиру
  • 4 ст. л. меду
  • 25 г вершкового масла
  • 4 ст. л. білого вина
  • 300 г вершків
  • 2 жовтки
  • Майже 2 ст. л. цукру
  • Стручок ванілі або ванільний цукор

Спосіб приготування

  1. Щоб приготувати ванільний соус, потрібно порізати ванільний стручок, вискоблити насіння, помістити в каструльку (або просто всипати 1 ч. л. ванільного цукру) і туди ж вилити вершки, розігріти до появи перших бульбашок, зняти з плити, відставити на 10 хвилин і потім вийняти ваніль.
  2. Жовтки розтерти з цукром до білої маси і поступово ввести їх до ванільних вершків, поставити на вогонь і довести до легкого загустіння. Соус готовий.
  3. Видалити серцевину з яблук і покласти в кожен по 1/2 столової ложки імбиру, по столовій ложці меду і по шматочку масла. Викласти яблука в глибоку форму, залити їх вином, помістити в духовку на 45 хвилин за температури 160 градусів. До столу подавати з ванільним соусом, прикрасивши горіхами.

А перед запеченими яблуками можна з'їсти ніжний сир халумі. Як його приготувати на грилі – дізнаєтеся з відео.

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