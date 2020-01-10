Запечені яблука в духовці – 3 оригінальних і простих рецепти

Рецепти печених яблук у духовці / Фото: Unsplash
Запечені яблука – дуже простий у приготуванні, недорогий і корисний десерт. Їх можна запікати в духовці або мікрохвильовій печі з різними начинками, а подавати до столу разом з морозивом, збитими вершками або ванільним соусом. Яблука можна запекти і до Спасу, який святкують 19 серпня. Кориця, мед, трохи імбиру і сухофрукти – це те, що можна сміливо використовувати для цих десертів. Так ваші яблука будуть набагато смачніше. А щоб вигідно підготуватися до пікніка, ознайомтеся з цим матеріалом.
Печені яблука з апельсиновим соком і курагою
Інгредієнти
- 4 яблука
- 1 склянка порізаної кубиками кураги
- 1/2 склянки родзинок
- 1/2 склянки подрібнених горіхів
- 4 ч. л. меду
- 4 ст. л. вершкового масла
- 4 палички кориці
- Сік 1-2 апельсинів
- Лимонний сік і м'ята
Спосіб приготування
- Очистити яблука від насіння і ложечкою дістати трохи м'якоті, скропити лимонним соком.
- Родзинки, горіхи, курагу, мед і масло перемішати і начинити отриманою масою яблука. Прикрити кришкою, що залишилася від яблук, і вставити збоку паличку кориці в кожне яблуко.
- Викласти в глибоку форму, полити апельсиновим соком і пекти до м'якості за температури 180 градусів, час від часу поливаючи апельсиновим соком.
Печені яблука з вівсяними пластівцями
Інгредієнти
- 2 великих яблука
- 2 ст. л. вівсяних пластівців
- 5 ст. л. меду
- По 1 ст. л. мигдалю і фундука
- 1 ч. л. родзинок
- Сік одного лимона
- Кориця
- Мигдальні пластівці – для прикраси
Спосіб приготування
- Яблука розрізати навпіл, очистити від серцевини і скропити соком лимона.
- Вівсяні пластівці змішати з подрібненими горіхами, родзинками, медом і корицею.
- Нафарширувати половинки яблук готовою начинкою і поставити в духовку на 20 хвилин за 180 градусів.
- Запечені яблука полити медом (кленовим сиропом або розтопленим шоколадом) і посипати мигдальними пластівцями.
Печені яблука у ванільному соусі
Інгредієнти
- 4 великих яблука
- 2 ст. л. натертого імбиру
- 4 ст. л. меду
- 25 г вершкового масла
- 4 ст. л. білого вина
- 300 г вершків
- 2 жовтки
- Майже 2 ст. л. цукру
- Стручок ванілі або ванільний цукор
Спосіб приготування
- Щоб приготувати ванільний соус, потрібно порізати ванільний стручок, вискоблити насіння, помістити в каструльку (або просто всипати 1 ч. л. ванільного цукру) і туди ж вилити вершки, розігріти до появи перших бульбашок, зняти з плити, відставити на 10 хвилин і потім вийняти ваніль.
- Жовтки розтерти з цукром до білої маси і поступово ввести їх до ванільних вершків, поставити на вогонь і довести до легкого загустіння. Соус готовий.
- Видалити серцевину з яблук і покласти в кожен по 1/2 столової ложки імбиру, по столовій ложці меду і по шматочку масла. Викласти яблука в глибоку форму, залити їх вином, помістити в духовку на 45 хвилин за температури 160 градусів. До столу подавати з ванільним соусом, прикрасивши горіхами.
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