Как выступила фаворитка Евровидения-2021? Да, та самая фактурная и зажигательная 18-летняя певица

Дестини Чукуньере – одна из фавориток "Евровидения-2021" / Фото: eurovision.tv
Первая десятка финалистов Евровидения-2021 уже известна! Среди прочих стран пробиться в список лучших удалось и представителям Украины – аутентичной группе Go_A.
Конечно же, многих интересовало, как выступит 18-летняя Дестини Чукуньере из Мальты – одна из фавориток букмекерских прогнозов в этом году? Отлично выступила! Посмотрите ее концертный номер на видео чуть ниже и убедитесь в этом сами.
Любопытно, что Дестини Чукуньере попала на сцену Евровидения-2021 в Роттердаме благодаря победе в национальном "Х-факторе". Молодая исполнительница покорила экспертов и мальтийских зрителей своим мощным голосом и бесспорной харизмой. Она даже установила рекорд по количеству полученных баллов.
На главной сцене Европы фактурная артистка зажгла с песней Je Me Casse.
Видео доступно на YouTube-канале Евровидения.
По словам Дестини, она запела в 9 лет, после чего начала принимать участие в различных конкурсах – детском "Евровидении" в 2015 году, Britain’s Got Talent, "Х-фактор". Появление на Евровидении-2021 – логичный этап в ее карьере.
Напомним, вечером 18 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошел первый полуфинал "Евровидения-2021". На сцене выступили 16 участников. Только 10 из них прошли в гранд-финал: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и, конечно же, Украина.
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Украина уже поднялась в рейтинге букмекеров с восьмого на четвертое место. В тройку входят представители Италии, Франции и Мальты.
Второй полуфинал конкурса отгремит 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.
Ранее мы рассказывали, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2021".
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