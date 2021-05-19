Как выступила фаворитка Евровидения-2021? Да, та самая фактурная и зажигательная 18-летняя певица

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал конкурса. На сцене выступили 16 участников. Только 10 из них прошли в гранд-финал

Дестини Чукуньере – одна из фавориток "Евровидения-2021" / Фото: eurovision.tv

Первая десятка финалистов Евровидения-2021 уже известна! Среди прочих стран пробиться в список лучших удалось и представителям Украины – аутентичной группе Go_A.

Конечно же, многих интересовало, как выступит 18-летняя Дестини Чукуньере из Мальты – одна из фавориток букмекерских прогнозов в этом году? Отлично выступила! Посмотрите ее концертный номер на видео чуть ниже и убедитесь в этом сами.

Любопытно, что Дестини Чукуньере попала на сцену Евровидения-2021 в Роттердаме благодаря победе в национальном "Х-факторе". Молодая исполнительница покорила экспертов и мальтийских зрителей своим мощным голосом и бесспорной харизмой. Она даже установила рекорд по количеству полученных баллов.

На главной сцене Европы фактурная артистка зажгла с песней Je Me Casse.

Видео доступно на YouTube-канале Евровидения.

По словам Дестини, она запела в 9 лет, после чего начала принимать участие в различных конкурсах – детском "Евровидении" в 2015 году, Britain’s Got Talent, "Х-фактор". Появление на Евровидении-2021 – логичный этап в ее карьере.

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Напомним, вечером 18 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошел первый полуфинал "Евровидения-2021". На сцене выступили 16 участников. Только 10 из них прошли в гранд-финал: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и, конечно же, Украина.

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Украина уже поднялась в рейтинге букмекеров с восьмого на четвертое место. В тройку входят представители Италии, Франции и Мальты.

Скриншот: Eurovision Song Contest

Второй полуфинал конкурса отгремит 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2021".