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Андре Тан, Катя Сильченко и другие звезды на красной дорожке премии Best Fashion Awards 2021 (фото)

Юлия Ткачук
16 ноября, 09:57
Смотрите, кто пришел на самое главное событие в модной индустрии Украины

Лучшие образы с красной дорожки церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua

15 ноября в Украинском доме прошла церемония награждения лучших дизайнеров Украины – премия Best Fashion Awards 2021. В этом году событие состоялось уже в 12-й раз.

Особенностью церемонии стало то, что организаторы решили увеличить количество номинаций, а также организовали Фонд, который будет финансово поддерживать победителей тех или иных номинаций.

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Кто стал победителем в этом году мы рассказывали ранее нашей статье. Собрали для вас лучшие фото с красной дорожки церемонии.

Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua

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Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.