Андре Тан, Катя Сильченко и другие звезды на красной дорожке премии Best Fashion Awards 2021 (фото)

Лучшие образы с красной дорожки церемонии Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
15 ноября в Украинском доме прошла церемония награждения лучших дизайнеров Украины – премия Best Fashion Awards 2021. В этом году событие состоялось уже в 12-й раз.
Особенностью церемонии стало то, что организаторы решили увеличить количество номинаций, а также организовали Фонд, который будет финансово поддерживать победителей тех или иных номинаций.
Кто стал победителем в этом году мы рассказывали ранее нашей статье. Собрали для вас лучшие фото с красной дорожки церемонии.
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Статья подготовлена по материалам Vogue.ua.