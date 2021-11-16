Андре Тан, Катя Сільченко та інші зірки на червоній доріжці премії Best Fashion Awards 2021 (фото)

Найкращі образи з червоної доріжки церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua

15 листопада в Українському домі пройшла церемонія нагородження найкращих дизайнерів України – премія Best Fashion Awards 2021. Цього року подія відбулася вже в 12-й раз.

Особливістю церемонії стало те, що організатори вирішили збільшити кількість номінацій, а також організували Фонд, який фінансово підтримуватиме переможців тих чи інших номінацій.

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Хто став переможцем цього року ми розповідали раніше нашій статті. Зібрали для вас найкращі фото із червоної доріжки церемонії.

Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua

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Статтю підготовлено за матеріалами Vogue.ua.