7 вкусных коктейлей с Аперолем, которые легко можно приготовить дома

Любите классический Aperol Spritz, но за последние карантинные уикенды он вам надоел? Понимаем, поэтому мы нашли 7 вкусных и легких рецептов с аперитивом "Апероль", которые можно приготовить дома. Подборка будет полезной не только в выходные, но и в любой другой день, если захотите завершить его на вкусной ноте с настроениями Италии.
"Английский Апероль" (с джином)
Этот коктейль для ценителей особенного, или для тех, кому надоела классика. А еще для любителей джина, потому что его вкус здесь ощутим. Из-за данного ингредиента коктейль и назвали "Английский Апероль", вспомните только любовь королевы Елизаветы к джину!
Ингредиенты:
- 30 мл аперитива "Апероль";
- 20 мл джина;
- 40 мл игристого вина;
- 20 мл минеральной воды;
- лед;
- Цедра 1 апельсина.
Способ приготовления:
- В охлажденный бокал добавьте кубики льда;
- Налейте "Апероль", джин и размешайте;
- Добавьте вино, содовую и размешайте;
- Добавьте цедру апельсина для дизайна.
Рекомендации: экспериментируйте с выбором джина для коктейлей, необязательно использовать только классический вкус.
"Залив Майя" (с текилой)
Хотите почувствовать райское наслаждение на вкус? Приготовьте коктейль "Залив Майя", который назвали в честь популярной бухты в Таиланде. На локации снимали кадры из фильма "Пляж", где в главной роли —Леонардо Ди Каприо. Вы можете почувствовать, какой на вкус остров по легкому рецепту!
Ингредиенты:
- 40 мл текилы;
- 15 мл сиропа (можно добавить сироп агавы или другой)
- 20 мл свежевыжатого сока лайма;
- 15 мл "Апероля".
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в шейкер и встряхните;
- Вылейте в стакан с большой глыбой льда.
Рекомендации: пейте из стакана "олд фешен" и выберите лед в форме глыбы (он будет держать температуру с минимальным добавлением воды).
"Летний Негрони" (с вермутом и ягодами)
Идеальный вариант для тех, кто и "Негрони" любит, и от "Апероля" отказываться не хочет. И, конечно, скучает по летним вечерам в баре. В рецептуре есть ягоды, их вкус вернет вас мыслями в один из дней теплого сезона, который вы запомнили больше всего.
"Апероль" / Фото: Pexels
Ингредиенты
- 60 мл джина;
- 30 мл вермута;
- 30 мл "Апероля";
- Цедра одного апельсина или лимона для дизайна;
- Лед;
- 4 ягоды малины (можно заменить на другие ягоды).
Способ приготовления
- В шейкер добавьте ягоды, лед и другие ингредиенты;
- Взбалтывайте до охлаждения;
- Выливайте в стакан;
- Добавьте слайс фрукта для дизайна.
Рекомендации: пейте из стакана "олд фешен" и планируйте летний отдых.
"Эрдель" (с бурбоном)
Любители бурбона, вы здесь? Крепкий коктейль также вошел в подборку, который можно приготовить с "Аперолем". В случае, если классический рецепт был для вас легковат по градусу.
Ингредиенты:
- 70 мл бурбона;
- 20 мл "Апероля";
- 1 чайная ложка сиропа;
- Цедра 1 грейпфрута.
Способ приготовления:
- Соедините "Апероль" и сироп в стакане со льдом и смешивайте в течение 10-15 секунд;
- Процедите в охлажденный стакан с виски полученную смесь;
- Не забудьте украсить цедрой грейпфрута.
Рекомендации: коктейль подавайте охлажденным. Предлагаем в последнем шаге приготовления не добавлять лед (чтобы обойти лишнюю воду). Воспользуйтесь лайфхаком с замораживанием стакана в морозилке – о нем узнайте из предыдущей статьи.
"Апельсиновый Апероль" (с фрешем)
Простой рецепт с минимум алкоголя в приготовлении, если вспомнить о предыдущих вариантах! С ним вам не нужно заморачиваться, приобретите только апельсины и аперитив.
Ингредиенты
- 25 мл "Апероля";
- 50 мл апельсинового фреша;
- 5 кубиков льда;
- 1 слайс апельсина для дизайна.
Способ приготовления
- Добавьте в шейкер "Апероль", фреш и перемешайте;
- Наполните стакан льдом и вылейте полученную смесь;
- Добавьте слайс апельсина для дизайна.
Рекомендации: апельсины должны быть вкусные и сочные, если хотите, чтобы коктейль действительно понравился.
"Королевский Апероль" ( с игристым)
Еще один легкий рецепт, который подойдет для вечера не только в выходные, но и в будни. Почему нет? Главное в меру! Вангуем, что королева Елизавета II его также оценила бы, а не только с джином.
Ингредиенты:
- 75 мл сухого игристого вина;
- 25 мл "Апероля";
- 1 слайс апельсина для дизайна.
Способ приготовления:
- В охлажденный стакан налейте вино и аперитив;
- Смесь размешайте;
- Добавьте слайс апельсина для дизайна.
Рекомендации: в рецепт обычно добавляют белое игристое, но можете попробовать и другое, например розе. К слову, как правильно выбирать игристое — мы рассказали в предыдущей статье.
"Грейпфрутовый Апероль" (с фрешем)
Добавим напоследок кислинки в нашу подборку вкусных рецептов с популярным аперитивом! В этом коктейле фреш грейпфрута в тандеме с "Аперолем" удивят сочетанием. Если всю жизнь вы пили классику, то новая история рецептуры вас поразит.
"Апероль" / Фото: Pexels
Ингредиенты
- 50 мл "Апероля";
- 60 мл грейпфрутового фреша;
- 5 кубиков льда;
- 1 лист мяты или слайс апельсина для дизайна.
Способ приготовления
- В шейкере смешайте фреш и аперитив;
- В стакан добавьте лед и залейте полученную смесь;
- Украсьте мятой или слайсом апельсина для дизайна.
Рекомендации: грейпфрут в коктейли ощутимый, если вы не любите выраженную кислинку, которая является изюминкой рецептуры – выберите лучше "Апельсиновый Апероль".
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