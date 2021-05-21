Как прошел второй полуфинал Евровидения-2021: видео всех выступлений

В субботу, 22 мая, за победу на "Евровидении-2021" будут соревноваться представители 26 стран. А пока что, показываем, как выступили артисты во втором полуфинале конкурса

Как прошел второй полуфинал "Евровидения-2021" / Фото: eurovision.tv

Этой ночью прошел второй отборочный тур конкурса "Евровидение-2021", по итогам которого в финал вышли 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. Одно из самых ярких выступлений этим вечером показали рокеры из Финляндии, которые "зажгли" сцену зала Ахой. Всего выступило 17 стран-участниц, но, к сожалению, семь из них не попали в финал.

Каким был второй полуфинал "Евровидения-2021" и как спели все участники – смотрите далее в видео. А тут можно посмотреть номера всех участников первого полуфинала.

Senhit – Adrenalina (Сан-Марино)

Uku Suviste – The Lucky One (Эстония)

Benny Cristo – omaga (Чехия)

Stefania – Last Dance (Греция)

Vincent Bueno – Amen (Австрия)

RAFAŁ – The Ride (Польша)

Natalia Gordienko – SUGAR (Молдова)

Daði og Gagnamagnið – 10 Years (Исландия), транслировали запись номера

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Hurricane – Loco Loco (Сербия)

Tornike Kipiani – You (Грузия)

Anxhela Peristeri – Karma (Албания)

The Black Mamba – Love Is On My Side (Португалия)

VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Болгария)

Blind Channel – Dark Side (Финляндия)

Samanta Tīna – The Moon Is Rising (Латвия)

Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцария)

Fyr Og Flamme – Øve Os På Hinanden (Дания)

Смотрите список всех финалистов "Евровидения-2021", которые будут выступать в гранд-финале.