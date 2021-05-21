Как прошел второй полуфинал Евровидения-2021: видео всех выступлений

Как прошел второй полуфинал "Евровидения-2021" / Фото: eurovision.tv
Этой ночью прошел второй отборочный тур конкурса "Евровидение-2021", по итогам которого в финал вышли 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. Одно из самых ярких выступлений этим вечером показали рокеры из Финляндии, которые "зажгли" сцену зала Ахой. Всего выступило 17 стран-участниц, но, к сожалению, семь из них не попали в финал.
Каким был второй полуфинал "Евровидения-2021" и как спели все участники – смотрите далее в видео. А тут можно посмотреть номера всех участников первого полуфинала.
Senhit – Adrenalina (Сан-Марино)
Uku Suviste – The Lucky One (Эстония)
Benny Cristo – omaga (Чехия)
Stefania – Last Dance (Греция)
Vincent Bueno – Amen (Австрия)
RAFAŁ – The Ride (Польша)
Natalia Gordienko – SUGAR (Молдова)
Daði og Gagnamagnið – 10 Years (Исландия), транслировали запись номера
Hurricane – Loco Loco (Сербия)
Tornike Kipiani – You (Грузия)
Anxhela Peristeri – Karma (Албания)
The Black Mamba – Love Is On My Side (Португалия)
VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Болгария)
Blind Channel – Dark Side (Финляндия)
Samanta Tīna – The Moon Is Rising (Латвия)
Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцария)
Fyr Og Flamme – Øve Os På Hinanden (Дания)
Смотрите список всех финалистов "Евровидения-2021", которые будут выступать в гранд-финале.