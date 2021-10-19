Как прошел показ Saint Laurent в Париже: рассказала модный инсайдер Александра Волкова

Закулисье Недели моды в Париже / Фото: пресс-служба
В столице Франции отгремело одно из самых красивых и модных события года – Неделя моды в Париже. Мы наслаждались самыми красивыми образами, представленными дизайнерами и следили за скандалами с украинской моделью. Но передать всю картину происходящего, пребывая в другой стране – тяжело.
Мы расспросили инсайдеров модной индустрии о том, что на самом деле происходит на показах люксовых брендов в Париже.
Александра Волкова побывала на самом закрытом для публики показе, прошедшем в рамках парижской Неделе моды — Saint Laurent, и поделилась впечатлениями с "Сегодня".
Paris Fashion Week
Париж — столица мировой моды, поэтому сюда с 28 сентября по 6 октября съехались все дизайнеры, селебрити, инфлюенсеры и самые влюбленные в моду и стиль люди.
Если ты хочешь почувствовать атмосферу настоящего Парижа, то нужно ехать именно во время Paris Fashion Week, потому что энергетика города невероятная, он переполнен красивыми людьми. И конечно же, это подходящий момент, чтобы завести полезные связи, ведь проводятся разные встречи и съемки, коллаборации и знакомства.
Все парижские отели и рестораны готовятся к событию, на городских улицах появляются даже специальные украшения. Везде можно встретить знаменитостей разного калибра: просто у входа в кафе, на улице, возле башни. В прошлом году, например, мы были в популярном ресторане L'Avenue, а за соседним столиком обедала Изабель Гулар. В этом году мы встретили Джиджи Хадид.
Два года назад я познакомилась с актрисой Энди Макдауэлл прямо в холле гостиницы. Она сделала комплимент моему платью, я, конечно, рассыпалась в восхищениях её таланту и рассказала, что обожаю фильмы с ее участием, а потом мы вместе пошли на показ Saint Laurent.
В этом году рядом с нами была Катрин Денёв. Она — легенда. Увидеть таких людей — это как дотронуться до чего-то недосягаемого, осуществить мечту детства.
Я посещаю Paris Fashion Week по двум причинам: приглашают посетить показы или я участвую в них. В прошлом году, например, я ездила на съемки digital-показа, в этом году — в качестве гостьи. Это такая гремучая смесь удовольствия и работы, в которую я вливаюсь с головой вот уже четвертый раз подряд.
Как попасть на показ Saint Laurent
Saint Laurent — это самый закрытый показ из всей Недели моды. Тут только celebrities, professionals, friends and family. Если бы у вас в распоряжении были все деньги мира, купить билеты на шоу — невозможно. Нельзя договориться, взять у знакомых или пойти вместо кого-то, потому что все пригласительные — абсолютно именная штука. Модный дом Saint Laurent тщательно следит за списками приглашенных и именно эти люди посещают показ и все сопровождающие мероприятия.
Как прошло шоу
В показе Saint Laurent приняли участие около 50 моделей. Само шоу продлилось максимум минут 10. К сожалению, очень быстро.
Показы Энтони Ваккарелло всегда одни из самых ярких. В этот раз на подиуме был водопад! Вода начала течь по стене не сразу, а ближе к концу показа. Все были удивлены, но никто не намок. Хоть погода была и неблагоприятна, организаторы позаботились и об этом, раздав гостям пледы.
Смотрелось всё в комплексе очень красочно: играет безумно красивая музыка, модели шагают по сцене, демонстрируя дизайнерские наряды, а Эйфелева башня сверкает огнями на фоне. Место возле башни уникально, только Saint Laurent проводят свои шоу тут.
Показ новой коллекции Энтони Ваккарелло сезона весна-лето 2022 был супер закрытым, чем обычно. Всё из-за COVID-19. Посетить мероприятие можно было только тем, у кого был сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный утром того же дня.
Интересно, что команда Saint Laurent очень спонтанная. Они редко планируют что-то заранее, как правило, все происходит в последнюю неделю. Нужно собираться и ехать в достаточно быстром формате, но поскольку все траты по приезду и проживанию гостей несет компания, то переживать не стоит.
После показа
Традиционно, после показа есть афтерпати. Ужин при свечах в этом году стал для всех сюрпризом, потому что обычно модный Дом устраивал вечеринки.
На ужине присутствовало ограниченное количество гостей, около 50 человек. Это было очень красивое мероприятие! Все могли познакомиться, пообщаться друг с другом, выпить вина при свечах.
Мы обсуждали показ, коллекцию, тренды и делились мнениями, что кому понравилось.
Сюрприз от команды Saint Laurent
Гостей шоу ожидала и впечатляющая экскурсия за кулисы Оперного театра – самого важного здания в городе, который расположен в центре.
Через два дня после показа, все гости вместе с приглашенными модными экспертами посетили шоурум в главном офисе Дома на 37 rue de Bellechasse. Именно они первыми смогли дотронуться до вещей, которые за день до этого были показаны на подиуме. И первыми смогут заказать понравившиеся вещи. Также возле входа в шоурум висит огромнейший экран с трансляцией показа, чтобы еще раз освежить в памяти всё то, что происходило.
Для меня это третье мероприятие Saint Laurent в офлайн-формате. Еще два раза мы смотрели шоу онлайн дома. Кстати, на онлайн-показы точно также высылались специальные приглашения.
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