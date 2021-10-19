Как прошел показ Saint Laurent в Париже: рассказала модный инсайдер Александра Волкова

Закулисье Недели моды в Париже / Фото: пресс-служба

В столице Франции отгремело одно из самых красивых и модных события года – Неделя моды в Париже. Мы наслаждались самыми красивыми образами, представленными дизайнерами и следили за скандалами с украинской моделью. Но передать всю картину происходящего, пребывая в другой стране – тяжело.

Мы расспросили инсайдеров модной индустрии о том, что на самом деле происходит на показах люксовых брендов в Париже.

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Александра Волкова побывала на самом закрытом для публики показе, прошедшем в рамках парижской Неделе моды — Saint Laurent, и поделилась впечатлениями с "Сегодня".

Paris Fashion Week

Париж — столица мировой моды, поэтому сюда с 28 сентября по 6 октября съехались все дизайнеры, селебрити, инфлюенсеры и самые влюбленные в моду и стиль люди.

Возле Эйфелевой башни / Фото: пресс-служба

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Если ты хочешь почувствовать атмосферу настоящего Парижа, то нужно ехать именно во время Paris Fashion Week, потому что энергетика города невероятная, он переполнен красивыми людьми. И конечно же, это подходящий момент, чтобы завести полезные связи, ведь проводятся разные встречи и съемки, коллаборации и знакомства.

Все парижские отели и рестораны готовятся к событию, на городских улицах появляются даже специальные украшения. Везде можно встретить знаменитостей разного калибра: просто у входа в кафе, на улице, возле башни. В прошлом году, например, мы были в популярном ресторане L'Avenue, а за соседним столиком обедала Изабель Гулар. В этом году мы встретили Джиджи Хадид.

Два года назад я познакомилась с актрисой Энди Макдауэлл прямо в холле гостиницы. Она сделала комплимент моему платью, я, конечно, рассыпалась в восхищениях её таланту и рассказала, что обожаю фильмы с ее участием, а потом мы вместе пошли на показ Saint Laurent.

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В этом году рядом с нами была Катрин Денёв. Она — легенда. Увидеть таких людей — это как дотронуться до чего-то недосягаемого, осуществить мечту детства.

Огромнейшая сцена на показе Saint Laurent / Фото: пресс-служба

Я посещаю Paris Fashion Week по двум причинам: приглашают посетить показы или я участвую в них. В прошлом году, например, я ездила на съемки digital-показа, в этом году — в качестве гостьи. Это такая гремучая смесь удовольствия и работы, в которую я вливаюсь с головой вот уже четвертый раз подряд.

Как попасть на показ Saint Laurent

Saint Laurent — это самый закрытый показ из всей Недели моды. Тут только celebrities, professionals, friends and family. Если бы у вас в распоряжении были все деньги мира, купить билеты на шоу — невозможно. Нельзя договориться, взять у знакомых или пойти вместо кого-то, потому что все пригласительные — абсолютно именная штука. Модный дом Saint Laurent тщательно следит за списками приглашенных и именно эти люди посещают показ и все сопровождающие мероприятия.

Так выглядел пригласительный в этом году / Фото: пресс-служба

Как прошло шоу

В показе Saint Laurent приняли участие около 50 моделей. Само шоу продлилось максимум минут 10. К сожалению, очень быстро.

Показы Энтони Ваккарелло всегда одни из самых ярких. В этот раз на подиуме был водопад! Вода начала течь по стене не сразу, а ближе к концу показа. Все были удивлены, но никто не намок. Хоть погода была и неблагоприятна, организаторы позаботились и об этом, раздав гостям пледы.

Смотрелось всё в комплексе очень красочно: играет безумно красивая музыка, модели шагают по сцене, демонстрируя дизайнерские наряды, а Эйфелева башня сверкает огнями на фоне. Место возле башни уникально, только Saint Laurent проводят свои шоу тут.

Saint Laurent SS 2022 / Фото: пресс-служба

Показ новой коллекции Энтони Ваккарелло сезона весна-лето 2022 был супер закрытым, чем обычно. Всё из-за COVID-19. Посетить мероприятие можно было только тем, у кого был сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный утром того же дня.

Интересно, что команда Saint Laurent очень спонтанная. Они редко планируют что-то заранее, как правило, все происходит в последнюю неделю. Нужно собираться и ехать в достаточно быстром формате, но поскольку все траты по приезду и проживанию гостей несет компания, то переживать не стоит.

В номере отеля / Фото: пресс-служба

После показа

Традиционно, после показа есть афтерпати. Ужин при свечах в этом году стал для всех сюрпризом, потому что обычно модный Дом устраивал вечеринки.

/ Фото: пресс-служба

На ужине присутствовало ограниченное количество гостей, около 50 человек. Это было очень красивое мероприятие! Все могли познакомиться, пообщаться друг с другом, выпить вина при свечах.

Александра Волкова и Сергей Васьков / Фото: пресс-служба

Мы обсуждали показ, коллекцию, тренды и делились мнениями, что кому понравилось.

/ Фото: пресс-служба

Сюрприз от команды Saint Laurent

Гостей шоу ожидала и впечатляющая экскурсия за кулисы Оперного театра – самого важного здания в городе, который расположен в центре.

/ Фото: пресс-служба

Через два дня после показа, все гости вместе с приглашенными модными экспертами посетили шоурум в главном офисе Дома на 37 rue de Bellechasse. Именно они первыми смогли дотронуться до вещей, которые за день до этого были показаны на подиуме. И первыми смогут заказать понравившиеся вещи. Также возле входа в шоурум висит огромнейший экран с трансляцией показа, чтобы еще раз освежить в памяти всё то, что происходило.

Для меня это третье мероприятие Saint Laurent в офлайн-формате. Еще два раза мы смотрели шоу онлайн дома. Кстати, на онлайн-показы точно также высылались специальные приглашения.

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