Як пройшов показ Saint Laurent в Парижі: розповіла модний інсайдер Олександра Волкова

За лаштунками Тижня моди в Парижі / Фото: пресслужба
У столиці Франції відгриміло одна з найкрасивіших і модних подій року – Тиждень моди в Парижі. Ми насолоджувалися найкрасивішими образами, представленими дизайнерами і стежили за скандалами з українською моделлю. Але передати всю картину того, що відбувається, перебуваючи в іншій країні – важко.
Ми розпитали інсайдерів модної індустрії про те, що насправді відбувається на показах люксових брендів в Парижі.
Олександра Волкова побувала на самому закритому для публіки показі, що пройшов у рамках паризького Тижня моди – Saint Laurent, і поділилася враженнями з "Сьогодні".
Paris Fashion Week
Париж – столиця світової моди, тому сюди з 28 вересня по 6 жовтня з'їхалися всі дизайнери, селебріті, інфлюенсери та самі закохані в моду і стиль люди.
Якщо ти хочеш відчути атмосферу справжнього Парижа, то потрібно їхати саме під час Paris Fashion Week, тому що енергетика міста неймовірна, він переповнений красивими людьми. І звичайно ж, це відповідний момент, щоб завести корисні зв'язки, адже проводяться різні зустрічі та зйомки, колаборації та знайомства.
Всі паризькі готелі і ресторани готуються до події, на міських вулицях з'являються навіть спеціальні прикраси. Скрізь можна зустріти знаменитостей різного калібру: просто біля входу в кафе, на вулиці, біля вежі. У минулому році, наприклад, ми були в популярному ресторані L'Avenue, а за сусіднім столиком обідала Ізабель Гулар. В цьому році ми зустріли Джіджі Хадід.
Два роки тому я познайомилася з актрисою Енді Макдауелл прямо в холі готелю. Вона зробила комплімент моїй сукні, я, звичайно, розсипалася в компліментах її таланту і розповіла, що обожнюю фільми з її участю, а потім ми разом пішли на показ Saint Laurent.
Цього року поряд з нами була Катрін Деньов. Вона – легенда. Побачити таких людей – це як доторкнутися до чогось недосяжного, здійснити мрію дитинства.
Я відвідую Paris Fashion Week з двох причин: запрошують відвідати покази або я беру участь в них. У минулому році, наприклад, я їздила на зйомки digital-показу, в цьому році – в якості гості. Це така гримуча суміш задоволення і роботи, в яку я поринаю з головою ось уже четвертий раз поспіль.
Як потрапити на показ Saint Laurent
Saint Laurent – це найбільш закритий показ з уього Тижня моди. Тут тільки celebrities, professionals, friends and family. Якби у вас в розпорядженні були всі гроші світу, купити квитки на шоу – неможливо. Не можна домовитися, взяти у знайомих або піти замість когось, тому що всі запрошення – абсолютно іменна штука. Модний дім Saint Laurent ретельно стежить за списками запрошених і саме ці люди відвідують показ та всі супровідні заходи.
Як пройшло шоу
У показі Saint Laurent взяли участь близько 50 моделей. Саме шоу тривало максимум хвилин 10. На жаль, дуже швидко.
Покази Ентоні Ваккарелла завжди одні з найяскравіших. Цього разу на подіумі був водоспад! Вода почала текти по стіні не відразу, а ближче до кінця показу. Всі були здивовані, але ніхто не змок. Хоч погода була і несприятлива, організатори подбали і про це, роздавши гостям пледи.
Виглядало все в комплексі дуже барвисто: грає шалено красива музика, моделі крокують по сцені, демонструючи дизайнерські наряди, а Ейфелева вежа сяє вогнями на тлі. Місце біля вежі унікальне, тільки Saint Laurent проводять свої шоу тут.
Показ нової колекції Ентоні Ваккарелло сезону весна-літо 2022 був супер закритим, ніж зазвичай. Все через COVID-19. Відвідати захід можна було тільки тим, у кого був сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест, зроблений вранці того ж дня.
Цікаво, що команда Saint Laurent дуже спонтанна. Вони рідко планують щось заздалегідь, як правило, все відбувається в останній тиждень. Потрібно збиратися і їхати в досить швидкому форматі, але оскільки всі витрати по приїзду та проживанню гостей несе компанія, то переживати не варто.
Після показу
Традиційно, після показу є афтерпаті. Вечеря при свічках в цьому році стала для всіх сюрпризом, тому що зазвичай модний Будинок влаштовував вечірки.
На вечері була присутня обмежена кількість гостей, близько 50 людей. Це був дуже гарний захід! Всі могли познайомитися, поспілкуватися один з одним, випити вина при свічках.
Ми обговорювали показ, колекцію, тренди і ділилися думками, що кому сподобалося.
Сюрприз від команди Saint Laurent
Гостей шоу очікувала і вражаюча екскурсія за лаштунки Оперного театру – найважливішої будівлі в місті, яка розташована в центрі.
Через два дні після показу, все гості разом із запрошеними модними експертами відвідали шоурум в головному офісі Будинки на 37 rue de Bellechasse. Саме вони першими змогли доторкнутися до речей, які за день до цього були показані на подіумі. І першими зможуть замовити вподобані речі. Також біля входу в шоурум висить величезний екран з трансляцією показу, щоб ще раз освіжити в пам'яті все те, що відбувалося.
Для мене це третій захід Saint Laurent в офлайн-форматі. Ще два рази ми дивилися шоу онлайн в дома. До речі, на онлайн-покази також висилалися спеціальні запрошення.
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