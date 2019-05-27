Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Кабачковая икра / Фото: Depositphotos
Кабачки – это не только множество неожиданно оригинальных блюд, но и вкусная икра, которую многие любят с детства. Если вы планируете приготовить икру из кабачков на зиму, ее следует горячей отправить в стерилизованные банки и закупорить. А если хотите подавать сразу, то хорошо остудите. Остатки кабачковой икры сложите в банку с крышкой и храните в холодильнике. В нашем календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его ярко и с пользой.
Простой рецепт икры из кабачков
Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков
- 80 г томатной пасты
- 60 г моркови
- 50 мл растительного масла
- 40 г лука
- 1,5 ч. ложки крупной соли
- 1 ч. ложка сахара
- 10 горошин черного перца и 3-4 душистого
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Способ приготовления:
- Помойте и крупно нарежьте кабачки. Обжарьте их на среднем огне на половине растительного масла, пока они не подрумянятся. Переложите в миску.
- На второй половине масла обжарьте до мягкости нарезанные лук и морковь.
- Соедините кабачки с остальными овощами, добавив масло, в котором они готовились. Тщательно измельчите смесь блендером.
- Переложите пюре в кастрюльку с толстым дном и тушите 15-20 минут. В конце добавьте томатную пасту и готовьте еще 5 минут.
- Измельчите в ступке или кофемолке оба вида перца.
- Добавьте все приправы в икру, хорошенько перемешайте и снимите с огня.
Полезный совет
Если готовите кабачковую икру на зиму, в горячем виде разложите ее по стерилизованным банкам, накройте стерильными металлическими крышками и закатайте.
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