Как правильно наносить маски для лица

Маски для лица важно не только правильно наносить, но и смывать / Фото: freepik.com

Домашние маски для лица из сметаны, клубники и других пищевых продуктов дают лишь краткосрочный эффект. Какие маски для лица действительно работают, как их правильно наносить и смывать, почему нельзя передерживать маски на лице – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

Что лучше – маски из продуктов или уже готовые?

Маски из "подручных средств" - сметаны, ягод, кефира и других продуктов освежат лицо, но не заменят профессиональных масок, состав которых тщательно подобран. Важный момент – у каждого продукта из сферы питания или косметологии есть пищевая и косметологическая фракция. Так вот, пищевая фракция менее концентрирована, чем косметологическая.

Поскольку ее расщепление в организме ориентировано на попадание в желудок и воздействие агрессивного желудочного сока. Человеческая же кожа пищевые фракции в чистом виде не воспринимает: чтобы получить действительно длительный эффект, маски из продуктов придется использовать каждый день. Что нереально для современной женщины (и мужчины), очень затратно по времени, да и незачем.

После домашних масок кожа действительно становится свежее, но только за счет "разбухания" верхнего слоя кожи – эпидермиса. Как только чешуйки эпидермиса снова высохну, эффект от такой маски сойдет на нет. Поэтому для полноценного очищения и питания кожи нужны профессиональные маски, которые важно правильно наносить и удалять.

Какую маску для лица выбрать?

Пользуйтесь только подходящими для вашего типа кожи средствами, в том числе и масками. И здесь важна консультация врача – далеко не все ингредиенты, которые входят в состав "готовых" масок могут вам подходить.

Маски бывают двух типов: очищающие и питательные (увлажняющие) / Фото: Pexels

Вообще маски делятся на 2 типа: очищающие и питательные (увлажняющие). Осенью, как и в любое время года лицо нужно очищать, а также больше питать, чем увлажнять (мы интенсивно увлажняли кожу в жаркий летний период).

Как же достичь максимального эффекта от маски для лица?

Любую маску для лица следует наносить на очищенную кожу. Изначально следует умыться, протереть лицо тоником и лишь потом наносить средство.

Очищающие маски наносят сначала на нос, затем – на лоб и подбородок, потом – щеки / Фото: Коллаж: Сегодня

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Очищающие маски наносят по схеме: нос – лоб – подбородок, затем лишь остальные части лица (шею не трогаем). Поскольку нос, лоб и подбородок нуждаются в более интенсивном очищении, чем щеки или область вокруг губ. Питательные/увлажняющие маски начинают наносить с зоны вокруг глаз (если это допускает инструкция, внимательно ее читайте каждый раз).

Питательные маски наносят сначала под глаза (если предусмотрено инструкцией), затем – на щеки / Фото: Коллаж: Сегодня

Ели нет, тогда начинаем наносить питательную маску на щеки, затем – на шею и заканчиваем нанесением на лоб, шею и нос. Любую маску держим ровно столько, сколько указано в инструкции и потом правильно удаляем.

Как же правильно смывать маску с лица?

Маски удаляют с кожи по принципу "снять маску через руки". И многие делают это неправильно, просто подставляя лицо под воду. А нужно сначала намочить руки, потом лицо, затем снова руки и легкими массирующими движениями снимем маску, постоянно смывая ее остатки с кожи рук.

И так далее, пока лицо не станет полностью чистым. После этого не забудьте протереть лицо тоником и нанести свой уходовый крем. Сейчас вместо ночного крема появились специальный ночные маски, которые можно держать на лице всю ночь. Но только если это указано в инструкции!

А можно ли держать маску долго так, наверное, эффективнее?

Нет, неверно считать, что чем дольше вы подержите маску на лице – тем лучше будет от нее эффект. Соблюдайте рекомендации и всегда внимательно читайте инструкции. Если там написано, что маску надо держать 3 минуты — значит только 3 минуты. Если 15 – то держите 15 минут.

Именно такой период времени рассчитана концентрация веществ, входящих в состав маски. Если передерживать маски, то компоненты будут вытягивать влагу из вашей кожи и можно получить совсем обратный эффект.

Также ранее мы писали, что делать при аллергии на медицинскую маску.