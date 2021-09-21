Як правильно наносити маски для обличчя

Маски для обличчя важливо не тільки правильно наносити, але і змивати / Фото: freepik.com

Домашні маски для обличчя з сметани, полуниці та інших харчових продуктів дають лише короткостроковий ефект. Які маски для обличчя дійсно працюють, як їх правильно наносити і змивати, чому не можна перетримувати маски на обличчі – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

Що краще – маски з продуктів або вже готові?

Маски з "підручних засобів" – сметани, ягід, кефіру та інших продуктів освіжать обличчя, але не замінять професійних масок, склад яких ретельно підібраний. Важливий момент – у кожного продукту зі сфери харчування або косметології є харчова і косметологічна фракція. Так ось, харчова фракція менш концентрована, ніж косметологічна.

Оскільки її розщеплення в організмі орієнтоване на потрапляння в шлунок і вплив агресивного шлункового соку. Людська ж шкіра харчові фракції в чистому вигляді не сприймає: щоб отримати дійсно тривалий ефект, маски з продуктів доведеться використовувати щодня. Що нереально для сучасної жінки (і чоловіка), дуже затратно по часу.

Після домашніх масок шкіра дійсно стає свіже, але тільки за рахунок "розбухання" верхнього шару шкіри – епідермісу. Як тільки лусочки епідермісу знову висохнуть, ефект від такої маски зійде нанівець. Тому для повноцінного очищення і живлення шкіри потрібні професійні маски, які важливо правильно наносити і видаляти.

Яку маску для обличчя вибрати?

Користуйтеся тільки придатними для вашого типу шкіри засобами, масками – також. І тут важлива консультація лікаря – далеко не всі інгредієнти, які входять до складу "готових" масок можуть вам підходити.

Маски бувають двох типів: очищають і живильні (зволожуючі) / Фото: Pexels

Взагалі маски діляться на 2 типу: очищаючі і живильні (зволожуючі). Восени, як і в будь-який час року обличчя потрібно очищати, а також більше живити, ніж зволожувати (ми інтенсивно зволожували шкіру в спекотний літній період).

Як же досягти максимального ефекту від маски для обличчя?

Будь-яку маску для обличчя слід наносити на очищену шкіру. Спочатку слід умитися, протерти обличчя тоніком і лише потім наносити засіб.

Очищуючі маски наносять спочатку на ніс, потім – на лоб і підборіддя, потім – щоки / Фото: Колаж: Сьогодні

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Очищаючі маски наносять по схемі: ніс – лоб – підборіддя, потім лише інші частини обличчя (шию не чіпаємо). Оскільки ніс, лоб і підборіддя потребують більш інтенсивного очищеннія ніж щоки або область навколо губ. Живильні / зволожуючі маски починають наносити з зони навколо очей (якщо це допускає інструкція, уважно її читайте кожен раз).

Живильні маски наносять спочатку під очі (якщо передбачено інструкцією), потім – на щоки / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо рекомендацій наносити маску під очі немає, тоді починаємо наносити живильну маску на щоки, потім – на шию і закінчуємо нанесенням на лоб, шию і ніс. Будь-яку маску тримаємо рівно стільки, скільки вказано в інструкції і потім правильно видаляємо.

Як же правильно змивати маску з обличчя?

Маски видаляють з шкіри за принципом "зняти маску через руки". І багато хто робить це неправильно, просто підставляючи обличчя під воду. А потрібно спочатку намочити руки, потім обличчя, потім знову руки і легкими масажними рухами зняти маску, постійно змиваючи її залишки з шкіри рук.

І так далі, поки обличчя не стане повністю чистим. Після цього не забудьте протерти обличчя тоніком і нанести свій доглядовий крем. Зараз замість нічного крему з'явилися спеціальний нічні маски, які можна тримати на обличчі всю ніч. Але тільки якщо це зазначено в інструкції!

А чи можна тримати маску довго так, напевно, ефективніше?

Ні, невірно вважати, що чим довше ви потримайте маску на обличчі – тим краще буде від неї ефект. Дотримуйтесь рекомендації і завжди уважно читайте інструкції. Якщо там написано, що маску треба тримати 3 хвилини – тримайте тільки 3 хвилини. Якщо 15 – то тримайте 15 хвилин.

Саме такий період часу розрахована концентрація речовин, що входять до складу маски. Якщо перетримувати маски, то компоненти будуть витягати вологу з вашої шкіри і можна отримати зовсім зворотній ефект .

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