Как по-настоящему выглядят супермодели в 48 лет – показывает Тайра Бэнкс

Как поменялась фигура топ-модели Тайры Бэнкс / Фото: Коллаж: Сегодня

"Тайра Бэнкс — уже не та", — кричат заголовки интернет-изданий и Telegram-каналов с самого утру. Все потому, что модель показала свою настоящую фигуру без капли фотошопа и лицо без мейка. И так получилось, что "бьющиеся" за натуральность люди оказались немножко лицемерами. Также недавно 68-летняя актриса Изабель Юппер впервые снялась для Vogue.

В 48-й день рождения топ-модель Тайра Бэнкс, придумавшая популярный в мире моды термин smize "улыбаться глазами", поделилась смелым фото в откровенном боди на достаточно изменившейся фигуре.

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Тайра Бэнкс поделилась новыми фото на день рождения / Фото: Инстаграм

Мой день рождения! И каждый год мое тело меняется. Мое тело полнее. И мой ум тоже. С днем рождения всех моих товарищей-стрельцов. Мы хотим расти вместе разными способами.

— подписала публикацию знаменитость.

Пост манекенщицы собрал свыше 300 тыс. лайков и больше 9 тыс. комментариев, большинство которых были достаточно теплыми и добрыми. Поклонники восхищаются открытостью кумира и рады тому, что их любимица — не идеальная, а такая же, как они: может быть уставшей, слегка пополневшей, грустной, веселой, но настоящей.

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На новых снимках Тайра Бенкс позирует в боди / Фото: Инстаграм

Но некоторые издания и Telegram-каналы удивили подачей новости в стиле "шок-контент: Тайра Бэнкс уже не та". Что ж, надеемся, изменившееся тело 48-летней женщины так потрясло действительно идеальных людей.

Тело модели Тайры Бенкс изменилось / Фото: Инстаграм

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Напомним, что недавно вокруг Тайры Бэнкс и шоу "Топ модель по-американски" разразился скандал. Участницы обвиняют продюсеров и ведущую проекта в мизерных выплатах, ужасных условиях и плохом обращение к себе. Как выяснилось, начинающим манекенщицам платили всего по 38$ (1038 грн) в день, которые они полностью тратили на еду, поскольку продюсеров не волновало их питание. У девушек даже микроволновки не было. В то время сама Тайра Бэнкс в качестве ведущей и исполнительного продюсера проекта заработала за один год 30 миллионов $ (820 миллионов грн).

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