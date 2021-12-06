Як по-справжньому виглядають супермоделі у 48 років – показує Тайра Бенкс

Як змінилася фігура топ-моделі Тайри Бенкс / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тайра Бенкс — вже не та" , — кричать заголовки інтернет-видань і Telegram-каналів з самого ранку. Все тому, що модель показала свою справжню фігуру без краплі фотошопу та обличчя без мейка. І так вийшло, що люди, які "б'ються" за натуральність, виявилися трошки лицемірами. Також нещодавно 68-річна акторка Ізабель Юппер вперше знялася для Vogue.

У 48-й день народження топ-модель Тайра Бенкс, яка придумала популярний у світі моди термін smize "посміхатися очима", поділилася сміливим фото у відвертому боді на фігурі, що досить змінилася.

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Тайра Бенкс поділилася новими фото на день народження / Фото: Инстаграм

Мій день народження! І щороку моє тіло змінюється. Моє тіло повніше. І мій розум теж. З Днем народження всіх моїх товаришів-стрільців. Ми хочемо рости разом у різний спосіб.

— підписала публікацію знаменитість.

Пост манекенниці зібрав понад 300 тис. лайків та більше 9 тис. коментарів, більшість яких були досить теплими та добрими. Шанувальники захоплюються відкритістю кумира і раді тому, що їхня улюблениця — не ідеальна, а така ж, як вони: може бути стомленою, трохи гладшою, сумною, веселою, але справжньою.

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На нових знімках Тайра Бенкс позує в боді / Фото: Инстаграм

Проте деякі видання та Telegram-канали здивували подачею новини у стилі "шок-контент: Тайра Бенкс уже не та". Що ж, сподіваємося, тіло 48-річниці жінки, що змінилося, так потрясло справді ідеальних людей.

Тіло моделі Тайри Бенкс змінилося / Фото: Инстаграм

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Нагадаємо, нещодавно навколо Тайри Бенкс та шоу "Топ Модель по Американські" вибухнув скандал. Учасниці звинувачують продюсерів та ведучу проекту у мізерних виплатах, жахливих умовах та поганому зверненні до себе. Як з'ясувалося, моделям-початківцям платили всього по 38$ (1038 грн) на день, які вони повністю витрачали на їжу, оскільки продюсерів не хвилювало їхнє харчування. У дівчат навіть мікрохвильової печі не було. На той час сама Тайра Бенкс як ведуча та виконавчий продюсер проєкту отримала за один рік 30 мільйонів доларів (820 мільйонів гривень).

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