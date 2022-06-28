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Чем полезна бузина и что приготовить из нее – рецепт от Евгения Клопотенко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 июня, 16:00
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Черная бузина богата витаминами и минералами, ее соцветия, листья, ягоды и корни используют в народной медицине, а из ароматных ягод и цветов готовят варенье и компоты
Бузина полезна: растение используют в медицине и кулинарии, а приготовить из нее можно варенье, начинку или использовать рецепт компота
Бузина полезна: растение используют в медицине и кулинарии, а приготовить из нее можно варенье, начинку или использовать рецепт компота / Фото: istockphoto.com, instagram.com/klopotenko

Бузину можно смело назвать украинским суперфудом, это растение используют в медицине, кулинарии и косметологии. Чем же полезна бузина и что можно быстро приготовить сейчас, в период ее цветения – разбираемся с экспертами.

Сиропы и чаи из бузины применяют во время простуды, известна бузина, как мочегонное средство, а также ягоды обладают слабительным, противомикробным действием, помогая вывести из кишечника все шлаки и токсины. Однако на ягоды бузины или другую часть этого растения может быть аллергия, также с особой осторожностью следует употреблять бузину людям с воспаление органов пищеварения, сахарным диабетом и в первом триместре беременности.

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Черные ягоды бузины добавляют в соусы, из них делают кисель, морс, джем, желе, пастилу
Черные ягоды бузины добавляют в соусы, из них делают кисель, морс, джем, желе, пастилу / Фото: istockphoto.com

Черные ягоды бузины добавляют в соусы, из них делают кисель, морс, джем, желе, пастилу. А ароматные цветы бузины тоже используют в кулинарии, варят компот, ароматизируют чай, конфитюры и уксус. Рецептом компота из бузины и вишен поделился популярный украинский эксперт Евгений Клопотенко.

Бузину, если что, можно брать сушеную, а вишни – мороженые, А теперь рецепт компота, от которого душа будет танцевать. (безалкогольный):

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  • 8-10 соцветий бузины промойте (если берете сушеные, то не надо).
  • 400 г мороженых вишен залейте 2,5л воды, добавьте 100-125 г сахара, 1 ч.л. корицы, бузину и поставьте на огонь.

Когда компот закипит, подержите его на огне всего 2 минуты и выключайте. Затем оставьте остывать и настаиваться. Пить компот следует холодным, с хорошим куском льда и если хочется – мятой. Как видите, все просто.

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Светлана Евсеева
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