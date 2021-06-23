Как Ольга Сумская выглядит без макияжа – честные фото актрисы

Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/olgasumska

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вышла замуж во второй раз, всегда выглядит восхитительно. И новое фото тому доказательство! В Instagram актриса не боится публиковать честные селфи. Ольга Сумская решила показать подписчикам, как выглядит без макияжа.

У себя в Instagram популярная актриса опубликовала фото, на которых нет ни грамма косметики.

Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/olgasumska

Подписчики не скупились на комплименты и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

"Как можно быть такой красавицей в такие годы? Вы прекрасна"

"Очень красивая без макияжа"

"Молодец, что не боитесь без макияжа"

"Оленька, прекрасно выглядите без макияжа"

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Напомним, не так давно Ольга Сумская решила поэкспериментировать со своей внешностью с помощью фильтров. Обработанные снимки актриса опубликовала в Instagram и сразу же нарвалась на критику поклонников. Тогда подписчики порекомендовали украинской актрисе увлекаться фильтрами.

Также актриса любит делиться архивными фото. Не так давно она опубликовала снимок, на котором ей 12 лет. Поделилась Ольга Сумская редким архивным снимком со старшей дочерью Антониной.

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Напомним, что недавно Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях. Это произошло после того, Наталья Сумская заявила об их напряженных отношениях, в частности, из-за выставления жизни напоказ ее сестрой.

Не только Ольга Сумская публикует фото без макияжа. Также в Сети обсуждали, как певица Альбина Джанабаева выглядит без макияжа. Артистка, которая недавно в третий раз стала мамой, опубликовала честное селфи.

Ранее мы рассказывали, Олю Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях.