Как невеста: Дженнифер Лопес на American Music Awards затмила всех (фото)

Дженнифер Лопес на American Music Awards / Фото: Коллаж: Сегодня

21 ноября в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения премии American Music Awards. Крупнейший вечер в театре Microsoft не пропустили главные персоны современной музыкальной индустрии. А сегодня событие обговаривают настолько же активно, как и делают фото на свои смартфоны для Instagram.

Важное в жизни каждого музыканта мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых: Карди Би, Оливия Родриго, Билли Портер, Винни Харлоу. Но сегодня у всех на устах Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana / Фото: vogue.ua

Пока коллеги суперзвезды красовались на красной дорожке и получали награды, сама Джей Ло впечатлила гостей American Music Awards выступлением на сцене. Звезда впервые исполнила новую песню On My Way, которая стала саундтреком к фильму с участием певицы "Первый встречный".

Дженнифер Лопес представила саундтрек к фильму "Первый встречный" / Фото: vogue.ua

Этот выход на сцену Дженнифер Лопес ее коллеги и поклонники запомнят надолго. Певица надела кремовое платье-бюстье с юбкой-пачкой из нежного фатина Dolce & Gabbana, напоминающее наряд невесты. А завершила образ звезда нежной вуалью с цветочной вышивкой Piers Atkinson, похожей на свадебную фату.

Дженнифер Лопес на American Music Awards / Фото: vogue.ua

Как бы ни хотелось поклонникам Джей Ло, чтобы она поскорее вышла замуж, но к реальному торжеству ее наряд не имеет отношения, а вот к фильму "Первый встречный" – да: по сценарию героиня выходит замуж. Премьера картины состоится в феврале.

