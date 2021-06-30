Как не заболеть в июле: поможет полноценный отдых и никакого голодания

Жара, обилие овощей и ягод, поздние закаты подталкивают сесть на диету или активничать после захода солнца. Но девиз июля – никаких жестких диет и недосыпаний

В июле пейте компоты, купайтесь в водоемах, достаточно спите и отдыхайте / Фото: Сегодня

Уже завтра наступит июль – месяц не только сезонных овощей и фруктов, хорошей погоды, а еще время, когда обостряются наши болячки. В этом месяце важно обратить внимание на свой рацион, режим сна и правильного релакса. Какие блюда лучше готовить в июле, какие напитки пить, как избежать проблем со сном – рассказала доктор тибетской медицины, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

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Какие "слабые места" со здоровьем могут напомнить о себе

Середина лета – это время, когда самый пик солнцестояния (21 июня) уже прошел, но световой день еще долго будет достаточно длинным. В тибетской медицине период с июня по июль называется сезоном роста растений: в это время ослабевает пищеварительный огонь и внутреннее тепло. Проще говоря, в июне могут "просесть" нервная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.

Поскольку в июле световой день все еще длинный, у легковозбудимых людей могут чаще возникать проблемы со сном. Также более внимательным в этот период следует быть людям, у которых уже есть проблемы с печенью и желчным пузырем. Поэтому в первую очередь важно отрегулировать свой рацион.

Какие же продукты лучше есть в июле?

В этом месяце стоит избегать жестких диет и противопоказано голодать. Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше есть сытную пищу, но не слишком калорийную, не тяжелую и не маслянистую. Обязательно ежедневно едим белки животного происхождения: для мясоедов подойдет мясо индейки, говядина и даже нежирная свинина. Только не шашлык: лучше всего для пищеварения варить на таком мясе бульоны и супы. Также не забываем кушать яйца, творог – без белковой животной пищи в этот мы будем более нервными.

Отличный завтрак – это запеканка с ягодами или ленивые вареники, паровой омлет. Творог и супы лучше оставить для обеда или ужина.

А вот животные жиры ограничиваем (за исключением свежего сливочного масла), отдавая предпочтение растительным – оливковому, льняному, кокосовому, виноградному, подсолнечному. Из углеводистой пищи в топе пшеничная крупа: каша из нее питательная, но не тяжелая.

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Если любите специи, то стоит повременить со слишком острыми, такими как перец и имбирь. А приправить блюда куркумой, корицей, тмином, розмарином, кардамоном будет в самый раз. Не забывайте также про питьевой режим.

Какие напитки лучше пить в июле?

Лучше всего "зайдут" домашний кефир, простокваша, напитки на основе молочной сыворотки. Также хорошо пить свежий компот (можно добавить специй), домашний квас. Ограничьте на этот период кофе, а крепкий алкоголь лучше вообще исключить.

В середине лета хорошо утолять жажду домашними компотом или квасом / Фото: unsplash.com

Если хочется спиртного – то выпейте белого вина, даже немного разбавьте его водой. Помимо внимания к питанию и напиткам важно не забывать полноценно выспаться и отдыхать.

Как отрегулировать сон и отдых

В июле, как уже сказано, могут начаться проблемы со сном. Поэтому достаточно времени нужно уделить отдыху: когда спадет жара, неспешно прогуляйтесь перед сном. Помимо прогулки быстрее расслабиться и заснуть помогут ароматические палочки (если нет на них аллергии) с миксом из алоэ, шафрана, фруктов, сандала.

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При проблемах с желчным и печенью старайтесь выкроить время для отдыха днем, особенно в жару, купаетесь в водоемах. А людям с неврозами, тревожностью и нервными расстройствами больше подойдут масляные процедуры. Как часто и каким маслом лучше пользоваться, проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

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