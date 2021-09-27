Как наладить работу кишечника без лекарств

При запорах помогут продукты с клетчаткой: киви, другие фрукты, семена, орехи / Фото: unsplash.com

Чтобы избежать хронических запоров, обязательно соблюдайте сбалансированное питание, не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак. Также следует потреблять "правильную" клетчатку и достаточное количество воды. Рекомендации по борьбе с хроническими запорами, основанные на недавнем исследовании, опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Какую воду лучше пить, чтобы не было запоров

Главное, как отмечают исследователи – пить вообще. Поскольку многие люди забывают пить именно чистую воду, довольствуясь чаем, сладкой газировкой и т.д. Медики советуют при проблемах в работе кишечника пить 1,5–2 л / день чистой воды, особенно эффективна при запорах вода, богатая магнием и сульфатами.

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И обязательно рационально питаться, а также не пропускать завтраки. Утренний прием пищи "запускает" желудочно-ободочный рефлекс, то есть увеличивать моторику толстой кишки в ответ на растяжение пищей желудка.

А какую пищу надо есть при запорах?

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Медики отмечают, что в первую очередь продукты, богатые всеми видами клетчатки. Это овощи и фрукты, злаки и другая растительная пища. Так, быстро ферментируемая растворимая клетчатка содержится в бобовых, пшенице, картофеле, рисе, ячмене и ржи. Он действует как пребиотик, тем самым увеличивая биомассу (и фекальную массу в том числе), образуя гель и помогая кишечнику вовремя опорожняться.

Семена льна – хорошее средство против запоров / Фото: Pixabay

Хорошо известны своими слабительными свойствами киви и льняное семя. Киви богат витамином С и содержат широкий спектр других питательных веществ, таких как клетчатка, калий, витамин Е и фолиевая кислота, а также различные биоактивные компоненты.

Льняное семя, как источник растворимой и нерастворимой клетчатки, еще обладает смазывающими и смягчающими стул свойствами. Еще полезны при запорах пшеничные отруби: следует выбирать отруби с более крупными частицами.

Сколько клетчатки нужно есть в день

Взрослые женщины должны потреблять примерно 25 г клетчатки в день, мужчины – примерно 38 г, а дети – 19–25 г в день. Также смотрите, как выбрать богатые клетчаткой овощи и фрукты без "химии".

К сожалению, большинство людей потребляют только половину этого количества рекомендованной клетчатки.

Напомним, ранее мы писали, где еще искать полезную клетчатку.