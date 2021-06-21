Как с помощью йоги и медитации добиться внутреннего изменения сознания

Йогу и медитацию часто практикуют по отдельности. Но обе эти практики взаимосвязаны и направлены на то, чтобы ум стал спокойнее, а тело – здоровее

Медитация и йога взаимосвязаны: эти практики помогают стать более счастливым и здоровым / Фото: Сегодня

Каждый из нас хотел бы стать более радостным, здоровым, радоваться каждому моменту и не огорчаться по мелочам. Отличный способ для этого – йога и медитация. Сегодня, 21 июня, в Международный день йоги поговорим о том, почему медитация и йога взаимосвязаны, чем полезны эти практики и как же, наконец, начать медитировать. А разобраться в этих тонкостях нам помогала йога-тичер, консультант по улучшению качества жизни Елена Лазарева.

Елена Лазарева / Фото: пресс-служба

Почему же йога так популярна и действительно ли так полезна?

Сегодня День йоги во всем мире отмечают в период пандемии COVID-19, и йогические практики в это время актуальны, как никогда. Потому что йога укрепляет как физическое, так и психическое здоровье, помогает справиться с социальной изоляцией, которая возникает во время карантина. А также йога и медитация помогает снять тревожность и разгрузить ум – недаром это так популярно среди селебрити.

В йоге существует несколько направлений, они практикуются людьми в разных точках земного шара и популярность йоги растет все больше. Потому что это не только упражнения для тела, йога – путь который открывает в человеке чувство гармонии с собой, природой и миром. Эта практика возникла в Индии: слово "йога" происходит от санскрита и означает "соединение" или "связь", символизируя соединение тела и сознания.

Так, йога включает в себя:

Дыхательные упражнения или пранаямы. Асаны – упражнения для тела. Медитации – упражнения для ума, в которых достигается состояние расслабленной сосредоточенности.

Существует множество школ медитации, некоторые трактуют медитацию, как внутреннюю молитву. Медитация также часто сочетается с дыхательными упражнениями, а еще существуют даже медитативные танцевальные техники.

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Как видите, йога и медитация идут "рука об руку", а сочетание этих техник поможет значительно улучшить ваше состояние. А именно, достичь здорового тела, спокойного ума, уравновешенной нервной системы, систематичности в мыслях и поступках, внутренней дисциплины и радости от каждого момента жизни.

С помощью йоги и медитации можно добиться внутреннего изменения сознания, лучшего восприятия своего внутреннего "я" и внешнего – то есть тела.

С йогой более-менее понятно, а с чего же начинать медитировать?

Если вы никогда не медитировали, то лучше первые медитационные практики проводить под руководством йога-тичера или учителя медитации. Так вы будете более расслаблены, следуете голосу учителя, но важно найти человека, к которому вы будете испытывать симпатию и доверять. Можно привести пример с врачом – вы же ходите на прием к определенным специалистам, которым доверяете и с которыми вам комфортно? Так и в йоге, и в медитации важно найти своего учителя, которые поможет вам начать этот путь.

Максимально полезно для тела и души – практиковать йогу плюс медитацию / Фото: пресс-служба

Хорошо, если специалист научит и асанам, и медитативным практикам одновременно. Потому что в йогических классических древних трудах сказано, что именно физическая йога, то есть выполнение асан помогает подготовить тело к медитации и достичь большего погружения в себя, соответственно – большей пользы. Тренированный человек чувствует себя более уверенно и спокойно в медитационных позах, он не отвлекается на тело, а полностью погружается в себя. И поза в медитации – один из важнейших моментов.

А как правильно сидеть, когда медитируешь?

Медитировать нужно обязательно сидя, а не лежа, а вот само положение может быть разным, особенно если вы только начинаете. Почему не лежа? Потому что если вы собираетесь несколько минут уделить работе со своим умом, то важно оставаться в сознании, а не заснуть.

Медитировать нужно обязательно сидя, а не лежа / Фото: freepik.com

Потому что медитация – это энергетический контакт с собой, не активная мыслительная деятельность, но и не сон. Да, в йоге существует шавасана – так называемая "поза трупа", когда человек лежит и полностью расслабляется. Но используется она в конце сеанса активной йога-практики, для релаксации и закрепления результата всего занятия.

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Начиная медитировать, важно найти удобную позу и понять, как вам будет более комфортно. Потому что неудобное положение и связанные с этим неприятные ощущения в теле будут вас отвлекать. Тогда мысли будут заняты тем, чтобы постоянно менять позу, а не погружением в себя. Поэтому, сначала поищите свою позу: можно сидеть на коленях, или сложив ноги по-турецки (но не пытайтесь сразу сесть в позу "лотоса"), можно вообще на стуле. Главное, чтобы вам было удобно и была ровная спина. Медитировать сидя на стуле хорошо для новичков, подойдет стул с плотной спинкой, на которую можно будет опереться спиной. По поясницу можно положить подушку, так будет удобнее.

Если вам удобнее на полу, то можно использовать специальные подушки для медитации, или йога-блоки (йога-кирпичи). На них сидят, так ягодицам менее дискомфортно, чем на твердом полу, а также удобнее ногам и коленям.

Итак, основные "три кита" в медитации для начинающих – это удобная поза, учитель и физическая йога-практика. Как уже сказано, именно йога, то есть выполнение асан, подготовят вашу спину, бедра и колени к принятию удобных поз в медитации. В итоге вы сможете дольше медитировать и получать больше удовольствия.

А как часто нужно медитировать и сколько длится медитация?

Когда вы разобрались, в каком положении вам удобнее медитировать, и освоили азы медитации вместе с учителем, можно пробовать самостоятельно практиковать дома. Важный момент и для начинающих, и тех, кто уже знаком с медитациями – практиковать нужно не слишком длительно, но регулярно. То есть важно делать медитации постоянно, а не раз в месяц заставляя себя сидеть и пытаться сконцентрироваться по полчаса. Тогда будет результат.

Длительные медитации лучше делать под руководством учителя / Фото: пресс-служба

Елена Лазарева рекомендует медитировать каждый день, хотя бы один раз, примерно 4-6 минут: можно ставить таймер. Длительные медитации все же лучше делать под руководством учителя: неважно, будет это онлайн-медиация в скайпе, медиация под запись голоса учителя или оффлайн-сессия в йога зале. Пробуйте, ищите свой формат, но главное не забывайте, что успех зависит от системы и постоянства. Например, чтобы накачать красивые мышцы или подтянуть ягодицы, человек ходит регулярно в спортзал, а не время от времени – иначе результата не достичь. Так и с медитацией.

Как эффективнее медитировать, и можно пример самой практики?

Для большей релаксации можно использовать музыку для медитаций – без слов, просто инструментальную. Можно так и забить в поисковике ютуба – "музыка для медитаций", музыка со словами будет отвлекать, а без слов поможет расслабиться, но не заснуть. Еще помогут на первых этапах переключить внимание благовония (палочки), аромамасла, они способствуют более глубокому погружению в себя. А в дальнейшем процесс зажигания аромалампы или ароматической палочки станет приятным ритуалом перед медитацией, который настроит вас на практику.

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Чтобы не отвлекаться на внешние раздражители, важно сфокусироваться на чем-то. В медитациях чаще всего используют дыхание: вдыхайте воздух, представляя, как "опускаетесь на лифте от позвоночника к кобчику, а выдыхая – обратно. Хорошей вам практики!

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