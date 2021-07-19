Как и зачем разгружать мозг после работы: 10 работающих советов

После работы голова кругом, а уровень усталости достигает Эвереста? Возьмите за привычку каждый вечер успокаивать и расслаблять свой ум, как – в статье

Просто ничего не делать полчаса после работы – это не роскошь, а отдых / Фото: freepik.com

В современно мире мы окружаем себя мультизадачами: после основной работы бежим на подработку или начинаем решать массу домашних дел, пока в самый неподходящий момент не "садится батарейка". Не допускать нервных срывов, не ослаблять свою жизненную энергию и иммунную систему поможет полезная привычка эффективно расслабляться после тяжелого трудового дня. Как быстро, а главное – безопасно и эффективно разгрузить мозг после тяжелого трудового дня, сбросить накопившейся бытовой стресс и почему важно отдыхать правильно – рассказала кандидат кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Почему важно отдыхать полноценно и по вечерам, а не только на уикенд

Очень часто мы себя сами программируем, что "отдых нужно заслужить" или "отдохнуть можно только в отпуске". И мы перестаем прислушиваться к себе, потому что "еще не время". Однако, как полноценного дыхания одинаково важны вдох и выдох, так и для полноценной жизни – работа и отдых.

Читайте также: 3 популярные медитации для экспресс-релакса

Ели вы перегружаетесь на работе (а многие из нас работают больше, чем по 8 часов), а дома едва ли успев поужинать сразу начинаете стирку/уборку, или продолжаете выполнять взятую на дом работу – то ваша нервная система рано или поздно не выдержит. К сожалению, современный человек не только не отдыхает из-за чрезмерной занятости, но и не знает, как правильно релакснуть. Некоторые стараются "отключить" себя от накопившегося стресса и усталости с помощью алкоголя, что формирует ну совсем не здоровые привычки.

Бассейн, спортзал, сеанс йоги или массажа – несмотря на популярность всего этого, у многих просто не доходят руки, не говоря уже о финансовой составляющей. Итог – неврозы, гастриты, проблемы с сердцем и сосудами, нервные тики. Плюс установка – что просто ничего не делать даже полчаса – это недопустимая роскошь. Особенно тяжело переключаться из режима "работа" в режим "отдых" трудоголикам.

Как же разграничить время для отдыха и работы?

Отдых, как и работа требует:

определенного времени – придется научиться его планировать, это важно,.

места – здесь придется поэкспериментировать с активностями, даже самыми простыми – не удивляйтесь, многие из нас не могут найти времени даже на чтение книги,

продолжительности – да, на отдых, как и на работу будет уходить какой-то период времени,

активации определенного режима мозга – важно научиться иногда позволять себе ничего не делать и не ругать себя за это.

Важно найти тот тип релаксации (пассивного отдыха), то есть несложную активность, которая не будет вас утомлять еще больше. А также научиться контролировать самому, как тратить свое время, энергию и внимание. И если для вас важно и приятно поиграть с детьми, значит это и будет вашим отдыхом. Не нужно "изобретать велосипед": это может быть что угодно, например, настольная игра, забота о домашнем питомце, или выращивание цветов. Главное, чтобы у вас это хорошо получалось и таким образом вы достигали эффекта расслабления.

Если вам приятно поиграть с о своим питомцем, значит это и будет вашим отдыхом

И один из главных шагов на пути к расслаблению – уметь отчуждаться от работы: если вечером дома или на выходных вы проверяете почту, постоянно отвечаете на звонки – отдохнуть полноценно не получится. Иначе уровень стресса не снижается, и вы не отдыхаете.

Да, нужны именно часы или дни, когда вы полностью переключитесь на другое занятие или даже "ничего неделание" и не будете думать о работе.

Если вам еще трудно себе это регулярно позволять, то стоит обратиться за помощью – чтобы психотерапевт "прописал" вам отдых. И тогда говорить самому себе вслух "специалист назначил мне отдых".

А есть ли способы разгрузить мозг дома самостоятельно?

Изначально важно, чтобы в ваш мозг не "сверлила" постоянная мысль, что пока вы расслабляетесь – обязательно забудете что-то важное. Поэтому:

Создайте для себя систему записей и планирования. Мы перегрузке информацией и разные задачи атакуют нас со всех сторон. Создав собственную систему списков, вам не придется все помнить и волноваться о том, что вы что-то забудете. Если вы не можете расслабиться из-з потока мыслей, то возьмите бумагу, ручку и запишите их. Начните записывать все, что вас волнует, все мысли, которые приходят в голову. Перечитывать то, что вы написали, не нужно, ибо задача этой техники – "разгрузить мозг". Начните читать художественные книги. Даже 6-10 минут чтения в день снижает уровень стресса, погружает в увлекательный сюжет, также помогает отключиться. Помните, как вам было спокойно и приятно, когда в детстве родители читали вам перед сном? Позвольте тому мальчику или девочке, который живет внутри вас, окунуться на крыльях фантазии в самые невероятные миры и приключения. Откройте для себя новое увлечение. Нам нужно на что-то переключаться, важно, чтобы это было занятие, которое не требует большого мозговой активности, а, наоборот, способствует расслаблению. Начните рисовать, рисовать картины по номерам, складывать пазлы, моделировать или вышивать. Это поможет вам углубиться в процесс и постепенно отключиться от рабочих проблем. Обязательно запланируйте себе на вечер 30 минутные прогулки на свежем воздухе, выйдите ранее из общественного транспорта или загляните в парк и просто пройдитесь. Сделайте это своим ритуалом. И не важно, ваши прогулки будут под аккомпанемент любимых песен или разговоров с друзьями или родными, главное – находиться на свежем воздухе. Хорошо найти себе посильную физическую активность. Спорт снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает тестостерон и эндорфин. Нагрузки должны быть умеренными и приносить вам удовольствие. Поэтому, если вам не нравится тренажерный зал, не стоит насиловать себя, потому что раздражение будет расти. Подберите вид активности, которые вам нравится теннис, пилатес, танцы, дзюдо или борьба. Вариантов на самом деле множество, главное – себя услышать! Слушайте музыку, это успокаивает. Это может быть джаз, блюз или классика. Главное, чтобы вам нравилось. Мелодичные ритмы помогут успокоиться и снизить уровень стресса. Создайте себе какой-то вечерний ритуал – например, вечерние чаепития Спокойный разговор с родными или друзьями за чашкой чая поможет вам найти внутренний баланс. Постарайтесь найти время и средства и запишитесь на сеанс массажа. Это также помогает снизить уровень стресса и обеспечивает выработку гормонов счастья – серотонина и дофину. Научитесь медитировать. Сейчас есть множество приложений, видеоуроков и занятий на любой вкус. Выберите, что вам нравится и сделайте медитации своей ежедневной практикой.

Также мы писали, как научиться менять сознание с помощью йоги и медитации.