Пить коктейль, так по-королевски! Рецепт любимого напитка Елизаветы II

Королева Елизавета II и ее любимый коктейль / Фото: Getty Images
"Пили по-королевски", – фраза, которой восхваляют все заведения, где вкусно наливают. Сегодня предлагаем применить ее на реальном опыте. Как насчет коктейля, который обожает придирчивая королева Елизавета II? Если сравнить ее выбор с принцем Филиппом, то в свое время он не был разборчив в алкоголе – обожал пиво. Но и для приготовления ее любимого напитка не нужно сворачивать горы. Рассказываем, что входит в коктейль, сколько нужно потратить средств и когда пьет напиток Ее Величество. Словом, сохраните рецепт, вам понравится!
А что входит в коктейль?
Думали, что любимый коктейль королевы Елизаветы II – это недостижимый и дорогой напиток? Нет! Она ценитель микса из сухого джина и французского аперитива "Дюбонне". В основе последнего – крепленое вино, травы и аромат коры хинного дерева, а его прочность около 15 градусов. Потенциально можно считать, что Ее Величество добавляет джин Gordon's. Именно его королевская семейка обозначила пометкой – гербом, который свидетельствует о качестве напитка. К коктейлю также входит слайс лимона как вишенка на торте, чтобы усилить выраженный аромат напитка.
Любимый коктейль королевы Елизаветы II / Фото: drinkhacker.com
Алкогольные привычки королевы Елизаветы II похожи на предпочтения ее мамы, которая также любила аналогичный аперитив. Поэтому коктейль из "Дюбонне" – часть королевской истории, и о нем не раз вспомнят авторы, которые пишут о жизненном пути легендарной семьи.
Как готовить коктейль?
Сохраните ингредиенты и пошаговый рецепт приготовления, потому что выходные за считаные дни
Ингредиенты
- Аперитив Dubonnet – 60 мл;
- Джин Gordon's – 30 мл;
- Лед;
- Слайс лимона – 1 штука.
Способ приготовления
- Смешайте аперитив, джин и лед в отдельной емкости;
- Процедите в охлажденный стакан для коктейля;
- Украсьте слайсом лимона;
- Наслаждайтесь напитком.
Советы
- Можете отдельным слайсом лимона протереть края бокала. Для чего? Сок фрукта сделает аромат напитка выразительным, аналогичный лайфхак применяйте и для Aperol Spritz.
- Если вы хотите снизить градус коктейля, то пейте "Дюбонне" "чистым" с добавлением льда.
- Не любите лимон? Добавьте вместо него слайс апельсина.
Когда стоит пить микс "Дюбонне" и джина?
Если хотите чувствовать себя по-королевски – употребляйте перед ланчем в качестве аперитива. Королева пьет коктейль перед обедом, потому что напиток вызывает аппетит. Почему бы и вам не попробовать? Но всем известно, что вкусные коктейли стоит пить тогда, когда есть повод и хорошее настроение. Да-да, вечеринку в выходные также удачно дополнит королевский микс. Главное – не перебрать и следовать рекомендациям врачей относительно употребления алкоголя.
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
Сколько нужно потратить денег на ингредиенты?
И к самому интересному – прайсу приготовленного коктейля. За джин Gordon's нужно заплатить ориентировочно от 450 гривен, а аперитив "Дюбонне" от 430 гривен (16 долларов). Учтите, что этот напиток в украинских магазинах – редкость, но за рубежом его найдете без проблем.
И последний ингредиент – один лимон, который стоит около 10 гривен. Итого – 890 гривен. К слову, за указанный прайс можно приготовить до 15 коктейлей. Если будете смаковать их в модных барах, то цена стартует от 150 гривен.
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