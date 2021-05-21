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Когда следует прекратить пить алкоголь на вечеринке – ответ врача

Сегодня, 12:15

Вы часто игнорируете сигналы организма, которые могут уберечь от похмелья

Фото: Pexels

"Сначала я сел за стол, а дальше все, как в тумане", – популярная фраза, которая описывает состояние опьянения. Часто оно завершается похмельем и потерей памяти в конце вечеринки. Ситуация проблемная, но популярная среди любителей выпить. Мы пообщались с семейным врачом Анной Красюк, и она рассказала о первых "звонках" организма, после которых противопоказано пить. Конечно, если хотите обойти похмелье!

Анна Красюк – семейный врач
Анна Красюк – семейный врач
Фото: пресс-служба

"Звонок", который нельзя предсказать

Перед питьем людям следует учесть их общее состояние здоровья. Если присутствуют хронические заболевания, например, сахарный диабет, туберкулез, проблемы с неврологией, аллергическими реакциями, кожными недугами и гепатобилиарной системой, то лучше не употреблять алкоголь вообще. Потому что этиловый спирт в крови провоцирует обострение хронических "проблем" и ухудшает состояние здоровья.

В любой момент больной во время питья алкоголя может резко почувствовать дискомфорт. И, как вариант, это может завершиться коматозным состоянием, или же человек потеряет сознание. Такой исход непредсказуемый и лучше отказаться от алкоголя людям, у которых есть хронические болезни, чтобы вечеринка не закончилась фатально.

Нетипичное поведение

Алкоголь негативно влияет на кору головного мозга и затормаживает ее рабочие процессы. Напомним, что она отвечает за важное – функционирование памяти, внимания, восприятия, мышления, речи и сознания. Например, если заметили, что ваше привычное поведение меняется: вы становитесь агрессивным, эмоционально возвышенным и чувствительность к окружающей среде растет, то откажитесь от следующего бокала спиртного.

Тошнота и рвотный рефлекс

Резкая тошнота и рвотный рефлекс – также одни из признаков на застолье, после которых следует прекратить пить. Если человек – новичок в употреблении алкоголя, то организм расценит этиловый спирт, как яд. И захочет его как можно быстрее ликвидировать через рвоту и вызванной преждевременной тошноты. Причина этому – резкое острое отравление этиловым спиртом, которое наступает быстрее при первых попытках питья алкоголя.

Если вы пьете хотя бы два-три раза в месяц, то обойдете агрессивную и быструю реакцию организма. Но если переберете с выпивкой, то никуда не денетесь от дискомфорта. Учтите, что такие "звонки" – аргумент прекратить пить на вечеринке.

Изменения реакций тела

Если вы почувствовали легкое онемение всего тела (или отдельных участков), мышечное расслабление и ускоренное сердцебиение, то это также служит "звонком". И на этом этапе питья нужно остановиться!

Советы от врача

Если у вас отсутствуют хронические заболевания, но вы хотите пить алкоголь и не навредить своему здоровью (в минимальной дозе), то рекомендуем хотя бы раз в год сдавать анализы. Сохраняйте чек-лист и держите в поле зрения актуальное состояние организма, чтобы обойти фатальные последствия. Ежегодно проверяйте анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и рентген грудной клетки. Если они в норме, то вы можете употреблять алкоголь и он не повлияет негативно на организм. Но не забывайте о норме, которая есть двигателем процесса!

Недавно мы рассказывали, как пить на вечеринке, чтобы обойти похмелье утром.

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