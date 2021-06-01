Что пить в июне: подборка вин до 300 гривен, которые рекомендует сомелье

Вина разместили от легкого до наиболее насыщенного с большим количеством танинов

Лучшие бюджетные вина Фото: Pixabay

Лето – это три месяца систематических пикников на природе, вечеринок и праздников, на которых одним из основных "гостей" будет вино. И, согласитесь, в летний сезон не обязательно ждать особого дня, чтобы насладиться аристократическим напитком. Поэтому мы с профессиональным сомелье Викторией Замченко подобрали семь вин на любой вкус и аромат, которые рекомендуем пить в июне.

Сомелье Виктория Замченко Фото: Вікторія Замченко

Спойлер: одно из них Decanter оценил в 90 баллов.

Первое – Muscadet Haute Fevrie

Дебютная бутылка вина от французского производителя Domaine Haute Fevrie из региона "Долина Луары". Обычно эта местность ассоциируется с сортом совиньон блан. Там производят вина с этим сортом, которые берут за образец мировые производители. Но речь пойдет не о нем, звезда этой бутылки – мелон де бургонь.

Muscadet Haute Fevrie за 300 гривен Фото: rozetka.com.ua

На вкус этот сорт узнают по выраженным минералам, которые ощутимы в первом глотке, а также цитрусам. Но учитывая перечисленное, это вино легкое для питья. В нем доминируют ноты зеленого яблока (белого налива) и сливок.

Бокал Muscadet Haute Fevrie идеально дополнит жаркий день, так как оно освежает за счет высокой кислотности! Подавайте ледяным, например, при семи градусах. Для закусок выберите сырые морепродукты (сашими, севиче) или зеленый салат.

Ориентировочная цена – 300 гривен.

Второе – Atma White

Греческое белое Atma White от Thymiopoulos – хит сезона! Потому что у него ярко выраженная цветочная ароматика и освежающий вкус. И такие винные истории идеальны для лета. В основе напитка два сорта винограда: белый – малагузия и красный – ксиномавро. Заметьте, что производитель во время их выращивания не использует химических примесей.

Atma White за 300 гривен Фото: zakaz.ua

Несмотря на легкий аромат цитрусовых, акации и цветов бузины, вкус свежий со средней кислотностью и солоноватыми нотами. При выборе закусок не заморачивайтесь, потому что это вино дополнит большинство блюд и снеков на летнем пикнике.

Ориентировочная цена – 300 гривен.

Третье – Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay

Следующее предложение от австралийского производителя D'Arenberg – это белое Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay. Оно насыщеннее, если сравнить с предыдущим вариантом, потому что его выдерживали в дубовых бочках. И в основе – виноград шардоне. Благодаря выдержке, вино на вкус с кремовыми оттенками, а также долгим послевкусием. Еще присутствуют пряные ноты и карамелизированный попкорн. В аромате желтые яблоки, груша и лимонная цедра. Предлагаем дополнить бокалом Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay ужин, где лосось на гриле будет основным блюдом.

Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay за 280 гривен Фото: pcshop.ua

Ориентировочная цена – 280 гривен.

Четвертое – Pinotage Rose Kadette

Это розе удивит своим вкусом! Потому Pinotage Rose Kadette из Южной Африки от Kanonkop не соответствует цене. На вкус оно дороже своего прайса! Его сомелье держат как козырь, и удивляют людей. Почему бы и вам не попробовать? Оно насыщенное, но сбалансированное. В основе вина – сорт винограда пинотаж, который нечасто встречается в розовых вариантах (с него обычно делают красные насыщенные вина). Присутствует аромат дикой розы, красных яблок и сливок. А его фруктовый привкус вы запомните навсегда. Подавайте к красной рыбе, копченому тунцу, белому мясу или суши.

Pinotage Rose Kadette за 300 гривен Фото: makro.co

Ориентировочная цена – 300 гривен.

Пятое -Vin de France Pinot Noir Rose

Розе с Юга Франции от Doudet Naudin также приятно удивит придирчивых дегустаторов. Обычно такие варианты из сорта пино-нуар любят пить французы. На вкус оно с минимальной фруктовостью и доминирующими минеральными тонами, присутствуют хлебные, шиповниковые и ноты сушеной клубники. Послевкусие свежее и деликатное. Соедините его за ужином с овощами гриль, птицей, яичницей со спаржей или козьим сыром.

Vin de France Pinot Noir Rose за 260 гривен Фото: stylus.ua

Ориентировочная цена – 260 гривен.

Шестое – Pinot Noir Pete`s Pure

Австралийское красное Pinot Noir от Pete`s Pure – это летнее вино, в основе которого сорт пино-нуар. Подойдет на все вечеринки, праздники и пикники сезона. Его аромат свежей малины запоминается с первого знакомства с напитком. Если один раз попробуете, то в дальнейшем не перепутаете с другими винами.

Pinot Noir Pete`s Pure за 300 гривен Фото: napoli.ua

Несмотря на то что Pinot Noir – красное вино, оно с минимальными танинами, потому терпкость отсутствует и его легко пить. Рекомендуем охладить перед употреблением до низкой температуры (например, 12 градусов). В выборе пищи не заморачивайтесь, вино дополнит большинство мясных блюд: начиная от салата и заканчивая запеченной пищей в духовке или на гриле.

Ориентировочная цена – 300 гривен.

Седьмое – Borsao Joven Seleccion

Завершает подборку вин июня красное Borsao Joven Seleccion от испанского производителя Bodegas Borsao. У него есть награда от Decanter, который оценил его в 90 баллов. Это один из аргументов, почему вино стоит попробовать без раздумий. В основе напитка три сорта винограда: сира, темпранильо и гарнача. В аромате почувствуете белые и черные ягоды, оттенки фиалки, пионов и ванили. Из-за минимума танинов и кислотности оно легко пьется и нравится многим. Что касается еды, то соедините его с несладкой выпечкой или красным мясом, которое приготовлено на барбекю.

Borsao Joven Seleccion за 230 гривен Фото: tomevinos.com

Ориентировочная цена – 230 гривен.

Недавно мы рассказывали, как правильно дегустировать вино дома и выбирать его в магазине, чтобы не прогадать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться