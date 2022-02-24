Как действовать украинцам во время войны - 5 важных советов для безопасности / Фото: Pexels
24 февраля Россия начала массовую ракетную атаку на Украину. Страна и ее жители находятся в опасности. Самое важное, что остается украинцам – не паниковать и читать проверенные новостные источники. "Сегодня" расскажут о 5 важных правилах, которые помогут действовать в стрессовой ситуации разумно.
1 – не паникуйте
Социальные сети переполнены сообщениями со стрессовыми месседжами. Люди, которые подвергаются панике, уезжают из городов в то время, когда это опасно и одновременно рискуют жизнью. Из-за паники человечество теряет контроль. Рекомендуем сохранять спокойствие и оставаться на позитиве, несмотря на стрессовую ситуацию в стране.
2 – читайте проверенные новостные источники
Читайте новости поминутно, чтобы ориентироваться в военной ситуации в родном городе и Украине в целом. Выбирайте проверенные источники, ведь фейковой информации немало. Информационная гигиена, прежде всего.
Среди них:
- Офис Президента Украины
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
- Кабинет Министров Украины
- Министерство обороны Украины
- Министерство внутренних дел Украины
- Национальная полиция Украины
- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)
- Государственная пограничная служба Украины
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
- Сухопутные войска Украины
- Военно-морские силы Украины
- Территориальная оборона ВСУ
3 – оставайтесь дома и найдите ближайшее бомбоубежище
В городах Украины пробки, потому что люди массово выезжают как можно дальше из мегаполисов. Рекомендуем оставаться дома, чтобы не рисковать жизнью в пути. Конечно, если вы не работаете в больницах, магазинах или других важных структурах, где присутствие обязательно.
Оставайтесь дома и будьте готовы при необходимости пойти к укрытиям. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие, – сказал Виталий Кличко 24 февраля в обращении к киевлянам.
Список киевских укрытий на случай необходимой эвакуации найдете на интерактивной онлайн-карте.
4 – пополните запасы воды и продуктов
24 февраля во многих супермаркетах Киева очереди. Полки с крупами, мукой и маслом заметно опустели, ведь это продукты первой необходимости, которые не портятся и сытны. Напишите список продуктов и отправьтесь в магазин. Сделайте это после обеда, когда очередей станет меньше.
Не забудьте о воде: купите для питья и наберите воду из-под крана в бутылки (на случай, если водоснабжение отключат).
5 – сложите тревожный чемоданчик
В тревожный чемоданчик поместите вещи первой необходимости, без которых не обойтись. В список входят: медикаменты, продукты питания, одежда, продовольственные товары, документы и другое. Полный список вещей для тревожного чемодана читайте в предыдущем материале "Сегодня".
Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.
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