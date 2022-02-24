Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Лучшие мемы дня

Все о 8 Марта

Гель-лак опасен?

Made in Ukraine

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Тревожный чемоданчик за 5 мин – что взять в первую очередь

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 февраля, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вещи первой необходимости, которые нужно собрать прямо сейчас, если вы еще этого не сделали
Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать
Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать / Фото: pixabay.com

24 февраля в 4 утра Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Это день позора для России и ужасный день для нашей страны. Но нужно оставаться спокойными и логичными, и, в первую очередь, собрать тревожный чемоданчик, рюкзак.

Паника в Киеве и других городах Украины прогнозированная и никуда от нее не спрятаться. Это нормально и логично, потому что все мы живые и нам не чужды страхи и естественные инстинкты самосохранения. Но, как бы непросто было собраться с мыслями, нужно без паники собрать тревожный чемодан, если вы его еще не собрали.

Реклама

Тревожный чемоданчик: что брать в аптечку, из еды, купить в магазине

  • Все документы, которые у вас есть, и даже копии.
  • Кредитные карты и наличные деньги. Пусть у вас будет небольшой запас денег;
  • Все ключи, которые у вас есть.
  • Карту местности на случай, если пропадет связь и Google Карты работать не будут;
  • Средства связи в виде мобильных телефонов, приемников, раций, элементы питания, павербанки;
  • Фонарики, сменные батарейки, спички, зажигалки и свечи;
  • Компас, часы;
  • Многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.п.;
  • Нож, топор, сигнальные средства;
  • Несколько пакетов для мусора, скотч;
  • Упаковка презервативов – их можно использовать для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной герметизации емкостей от насекомых и песка, переноски воды;
  • Шнур синтетический 4-5 мм, около 20 м;
  • Блокнот и карандаш, ручка;
  • Нити и иглы.

Реклама

Аптечка первой помощи: что брать

В вашей аптечке обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), пенталгин (обезболивающий), супрастин (аллергия), иммодиум (диарея), фталазол (желудочная инфекция). (капли для глаз), жгут, шприцы и т.п.; лекарство, которое вы принимаете (минимум в неделю) с описанием способа применения и дозы; рецепты; фамилии и мобильные телефоны ваших врачей (следите за сроком годности);

Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать
Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать / Фото: pixabay.com

Реклама

Тревожный чемоданчик: одежда, средства гигиены, принадлежности для детей

  • Одежда: нижнее белье, носки, спортивные костюмы, теплые штаны, кофты, штаны, шапки, перчатки, шарфы запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях), удобная, надежная;
  • Средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;
  • Принадлежности для детей (если нужны);

Тревожный чемодан: что брать из еды

Шоколад, галеты, сухофрукты, пакеты с супом, мясные и рыбные консервы, вода на 1-2 дня.

Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.

Также читайте, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Doodle Сегодня
24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять