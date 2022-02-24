Тревожный чемоданчик за 5 мин – что взять в первую очередь

Вещи первой необходимости, которые нужно собрать прямо сейчас, если вы еще этого не сделали

Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать / Фото: pixabay.com

24 февраля в 4 утра Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Это день позора для России и ужасный день для нашей страны. Но нужно оставаться спокойными и логичными, и, в первую очередь, собрать тревожный чемоданчик, рюкзак.

Паника в Киеве и других городах Украины прогнозированная и никуда от нее не спрятаться. Это нормально и логично, потому что все мы живые и нам не чужды страхи и естественные инстинкты самосохранения. Но, как бы непросто было собраться с мыслями, нужно без паники собрать тревожный чемодан, если вы его еще не собрали.

Реклама

Тревожный чемоданчик: что брать в аптечку, из еды, купить в магазине

Все документы, которые у вас есть, и даже копии.

Кредитные карты и наличные деньги. Пусть у вас будет небольшой запас денег;

Все ключи, которые у вас есть.

Карту местности на случай, если пропадет связь и Google Карты работать не будут;

Средства связи в виде мобильных телефонов, приемников, раций, элементы питания, павербанки;

Фонарики, сменные батарейки, спички, зажигалки и свечи;

Компас, часы;

Многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.п.;

Нож, топор, сигнальные средства;

Несколько пакетов для мусора, скотч;

Упаковка презервативов – их можно использовать для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной герметизации емкостей от насекомых и песка, переноски воды;

Шнур синтетический 4-5 мм, около 20 м;

Блокнот и карандаш, ручка;

Нити и иглы.

Реклама

Аптечка первой помощи: что брать

В вашей аптечке обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), пенталгин (обезболивающий), супрастин (аллергия), иммодиум (диарея), фталазол (желудочная инфекция). (капли для глаз), жгут, шприцы и т.п.; лекарство, которое вы принимаете (минимум в неделю) с описанием способа применения и дозы; рецепты; фамилии и мобильные телефоны ваших врачей (следите за сроком годности);

Тревожный чемодан: что в первую очередь нужно собрать / Фото: pixabay.com

Реклама

Тревожный чемоданчик: одежда, средства гигиены, принадлежности для детей

Одежда: нижнее белье, носки, спортивные костюмы, теплые штаны, кофты, штаны, шапки, перчатки, шарфы запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях), удобная, надежная;

Средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;

Принадлежности для детей (если нужны);

Тревожный чемодан: что брать из еды

Шоколад, галеты, сухофрукты, пакеты с супом, мясные и рыбные консервы, вода на 1-2 дня.

Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.

Также читайте, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога.