Як діяти українцям під час війни - 5 важливих порад для безпеки / Фото: Pexels
24 лютого Росія розпочала масову ракетну атаку на Україну. Країна та її мешканці перебувають в небезпеці. Найважливіше, що залишається українцям – не панікувати та читати перевірені новинні джерела. "Сьогодні" розкажуть про 5 важливих правил, які допоможуть діяти в стресовій ситуації розумно.
1 – не панікуйте
Соціальні мережі переповнені дописами зі стресовими меседжами. Люди, які піддаються паніці, виїжджають з міст в час, коли це небезпечно та водночас ризикують життям. Через паніку люди втрачають контроль. Рекомендуємо зберігати спокій та залишатися на позитиві попри стресову ситуацію в країні.
2 – читайте перевірені новинні джерела
Читайте новини щохвилини, щоб орієнтуватися у воєнній ситуації в рідному місті та Україні загалом. Обирайте перевірені джерела, адже фейкової інформації чимало. Інформаційна гігієна перш за все.
Серед них:
- Офіс Президента України
- Генеральний штаб Збройних сил України
- Кабінет Міністрів України
- Міністерство оборони України
- Міністерство внутрішніх справ України
- Національна поліція України
- Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)
- Державна прикордонна служба України
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
- Сухопутні війська ЗС України
- Військово-морські сили ЗСУ
- Територіальна оборона ЗСУ
3 – залишайтеся вдома та знайдіть найближче бомбосховище
В містах України затори, бо люди масово виїжджають якомога далі з мегаполісів. Рекомендуємо залишатися вдома, щоб не ризикувати життям у дорозі. Звісно, якщо ви не працюєте в лікарнях, магазинах чи інших важливих структурах, де ваша присутність обов’язкова.
Залишайтеся вдома та будьте готові в разі потреби піти до укриттів. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій, – зауважив Віталій Кличко 24 лютого в зверненні до киян.
Перелік київських укриттів на випадок необхідної евакуації знайдете на інтерактивній онлайн-мапі.
4 – поповніть запаси води та харчів
24 лютого в багатьох супермаркетах Києва черги. Полиці з крупами, борошном та олією помітно спорожніли, бо це продукти першої необхідності, які не псуються та є ситні. Напишіть список продуктів та підіть до магазину. Зробіть це після обіду, коли черга поменшає.
Не забудьте про воду: купіть для пиття та наберіть воду з крана в пляшки на випадок, якщо водопостачання вимкнуть.
5 – складіть тривожну валізку
У тривожну валізку помістіть речі першої необхідності без яких не обійтися. До списку входять: медикаменти, продукти харчування, одяг, продовольчі товари, документи та інше. Повний список речей для тривожної валізки читайте в попередньому матеріалі "Сьогодні".
Нагадаємо, що психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатись.
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